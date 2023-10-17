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Вчера, 17:55

В России с января по ноябрь 2023 общий объем продаж коньяка увеличился на 9,8%

В России в январе-ноябре продажи конька поднялись на 9,8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, а продажа водки сократились на 0,9%. Об этом сообщает «Прайм», со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля.

Согласно статистике ведомства, всего продажи коньяка в стране за этот период составили 12,137 млн дал, водки — 68,253 млн дал. За ноябрь упомянутых напитков было продано в декалитрах 1,184 млн (плюс 7,2% по сравнению прошлым ноябрем) и 6,155 млн (минус 1,8%) соответственно.

Также за указанный период продажи виноградного вина составили 5,7%, до 50,925 млн дал, шампанских и игристых — на 9,6%, до 16,386 млн, ликера — на 63,3%, до 1,07 млн.

В целом продажи алкоголя (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) увеличились за январь-ноябрь на 4,1%, до 201,233 млн дал, а реализация слабоалкогольной продукции выросла на 16,3% — до 15,775 млн дал.
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