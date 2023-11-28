Материалы по теме

Число самозанятых россиян в I квартале 2024 года может увеличиться до 10 млн человек

УрБК, Москва, 13.12.2023. В I квартале 2024 года количество самозанятых россиян может вырасти до 10 млн человек. Об ...

Самозанятые россияне заработали 2,9 трлн рублей за все время действия налогового режима

УрБК, Москва, 28.11.2023. В качестве самозанятых в России с момента введения этого налогового режима и до настоящего ...

В Свердловской области зарегистрировано 248 тыс. 605 самозанятых

Средний Урал занимает восьмое место в России по количеству самозанятых граждан. По состоянию на 1 ноября в этом статусе ...

Минтруд РФ прогнозирует рост числа самозанятых к 2024 году в два раза

УрБК, Москва, 03.09.2021. Число самозанятых граждан в России к 2024 году вырастет с 3 до 5-6 млн человек. Об этом ...

Число самозанятых в России превысило 200 тыс. человек

УрБК, Москва, 16.09.2019. В России в настоящее время официально зарегистрировано 200 тыс. 925 самозанятых. Об этом на ...