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Вчера, 17:55

Число самозанятых россиян в I квартале 2024 года может увеличиться до 10 млн человек

В I квартале 2024 года количество самозанятых россиян может вырасти до 10 млн человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на президента Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергея Катырина.

По его словам, в стране зарегистрировано более 9 млн самозанятых, которые заработали уже 2,9 трлн руб. Согласно регистрационной динамике, в I квартале будущего года их число достигнет 10 млн человек. Основные направления деятельности самозанятых — услуги такси, ремонт, маркетинг, продажа продукции собственного производства, услуги сферы красоты, доставка товаров и аренда квартир.

«Данные Минэкономразвития свидетельствуют об увеличении числа молодых самозанятых, из которых более половины (53%) — младше 35 лет, 23% — младше 25 лет, и, что показательно, доля этой категории предпринимателей увеличивается из года в год. Все дело в том, что у самозанятых, в отличие от микробизнеса, нет проверок, отчетности, обязанности платить страховые взносы», — подытожил Сергей Катырин.

Согласно данным, полученным ТПП РФ из регионов, отток кадров в самозанятые идет постоянно. Особенно это характерно для индустрии красоты и сферы производства кондитерских изделий.
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