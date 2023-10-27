Екатеринбуржцы стали в 3,5 раза чаще посещать сайты по работе с нейросетями в 2023 году

УрБК, Екатеринбург, 27.10.2023. Екатеринбург вошел в топ-30 городов по «Индексу меломана», где рассчитывается объем ...24.08.2017 Яндекс: За лето 2017 года траты жителей Екатеринбурга на развлечения выросли в 6,3 раза
УрБК, Екатеринбург, 24.08.2017. Летом 2017 года екатеринбуржцы потратили на развлечения в 6,3 раза больше, чем за такой ...14.10.2015 Просрочка россиян по ипотечным кредитам выросла в полтора раза
Доля просроченной задолженности россиян по кредитам выросла за год в различных сегментах в среднем в полтора раза, ...14.10.2015 НБКИ: просрочка россиян по ипотечным кредитам выросла в полтора раза
УрБК, Москва, 14.10.2015. Доля просроченной задолженности россиян по кредитам выросла за год в различных сегментах в ...29.03.2012 Число пользователей сети Интернет выросло в России на 17%
Интернет-аудитория в России за год выросла на 17%, свидетельствуют данные исследования «Яндекса». «По данным ФОМ ...