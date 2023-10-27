Екатеринбуржцы стали в 3,5 раза чаще посещать сайты по работе с нейросетями в 2023 году

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2023. Аудитория пользователей сайтов по работе с ИИ в Екатеринбурге увеличилась в 3,5 раза. Такие данные приводит пресс-служба компании «МегаФон», ссылаясь на исследование экспертов Yota на основе Big Data.



«Среди свердловчан наибольший интерес к нейросетям проявляют пользователи от 26 до 35 лет — в 2023 году аудитория выросла почти в 3 раза. Самый высокий рост интереса к ИИ наблюдается среди школьников и студентов (от 14 до 20 лет) — в этом сегменте количество интересующихся подобными ресурсами выросло в 9,3 раза», — говорится в сообщении.



Время, которое екатеринбуржцы проводят за созданием контента с помощью нейросетей, превышает среднее по России: 61 минута в месяц против 59 минут.



Самыми популярными нейросетями (в рейтинг не вошли нейросети, интегрированные с какими-либо площадками, к примеру, Midjourney и Yandex GPT) оказались «Шедеврум», Kandinsky (генерируют визуальный контент) и Mubert, генерирующий музыку. Также в первую пятерку вошли два генератора аудиозаписей — Aiva и Soundraw.