УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 13:21

Екатеринбуржцы стали в 3,5 раза чаще посещать сайты по работе с нейросетями в 2023 году

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2023. Аудитория пользователей сайтов по работе с ИИ в Екатеринбурге увеличилась в 3,5 раза. Такие данные приводит пресс-служба компании «МегаФон», ссылаясь на исследование экспертов Yota на основе Big Data.

«Среди свердловчан наибольший интерес к нейросетям проявляют пользователи от 26 до 35 лет — в 2023 году аудитория выросла почти в 3 раза. Самый высокий рост интереса к ИИ наблюдается среди школьников и студентов (от 14 до 20 лет) — в этом сегменте количество интересующихся подобными ресурсами выросло в 9,3 раза», — говорится в сообщении.

Время, которое екатеринбуржцы проводят за созданием контента с помощью нейросетей, превышает среднее по России: 61 минута в месяц против 59 минут.

Самыми популярными нейросетями (в рейтинг не вошли нейросети, интегрированные с какими-либо площадками, к примеру, Midjourney и Yandex GPT) оказались «Шедеврум», Kandinsky (генерируют визуальный контент) и Mubert, генерирующий музыку. Также в первую пятерку вошли два генератора аудиозаписей — Aiva и Soundraw.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
27.10.2023 «МегаФон»: Екатеринбург вошел в топ-30 городов по «Индексу меломана»

УрБК, Екатеринбург, 27.10.2023. Екатеринбург вошел в топ-30 городов по «Индексу меломана», где рассчитывается объем ...

24.08.2017 Яндекс: За лето 2017 года траты жителей Екатеринбурга на развлечения выросли в 6,3 раза

УрБК, Екатеринбург, 24.08.2017. Летом 2017 года екатеринбуржцы потратили на развлечения в 6,3 раза больше, чем за такой ...

14.10.2015 Просрочка россиян по ипотечным кредитам выросла в полтора раза

Доля просроченной задолженности россиян по кредитам выросла за год в различных сегментах в среднем в полтора раза, ...

14.10.2015 НБКИ: просрочка россиян по ипотечным кредитам выросла в полтора раза

УрБК, Москва, 14.10.2015. Доля просроченной задолженности россиян по кредитам выросла за год в различных сегментах в ...

29.03.2012 Число пользователей сети Интернет выросло в России на 17%

Интернет-аудитория в России за год выросла на 17%, свидетельствуют данные исследования «Яндекса». «По данным ФОМ ...

Популярные новости
16.11.2023В Екатеринбурге аренда «однушек» в новых домах на 5% дороже среднего платежа по ипотеке24.11.2023В Свердловской области не будут повышать тарифы на электроэнергию в 2024 году22.11.2023Ученый объяснил неурожаи картофеля, овощей и кормовых культур в Свердловской области в последние четыре года17.11.2023Чужие карты14.11.2023Павел Ваняшин об исполнении налоговых уведомлений в 2023 году
Архив новостей
Декабрь 2023 (301)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (774)
Июль 2023 (710)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18