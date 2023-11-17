В Свердловской области за год сильнее всего подорожали курица и яйца

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2023. В Свердловской области средние потребительские цены на охлажденных и мороженых кур в ...17.11.2023 В Свердловской области курица за год подорожала на 35%
В Свердловской области средние потребительские цены на охлажденных и мороженых кур в октябре 2023 года по сравнению с ...17.11.2023 В Свердловской области курица за год подорожала на 35%
УрБК, Екатеринбург, 17.11.2023. В Свердловской области средние потребительские цены на охлажденных и мороженых кур в ...16.10.2023 В Свердловской области капуста за год подорожала на 55%
УрБК, Екатеринбург, 16.10.2023. В Свердловской области средние потребительские цены на свежую капусту в сентябре 2023 ...13.09.2023 В Свердловской области капуста за год подорожала на 80%
В Свердловской области средние потребительские цены на свежую капусту в августе 2023 года по сравнению с аналогичным ...