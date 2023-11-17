УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Важно
Вчера, 12:03

В Свердловской области за год сильнее всего подорожали курица и яйца

В Свердловской области средние потребительские цены на охлажденных и мороженых кур в ноябре 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 36,85%. Об этом сообщает Свердловскстат.

Помимо этого, среди отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости заметно подорожали за год куриные яйца (на 32,06%), яблоки (на 27,88%), свежая капуста (на 26,28%), морковь (на 16,54%) и свинина (кроме бескостного мяса) (на 16,51%).

В то же время сильнее всего снизились цены за год на картофель (на 28,2%), гречневую крупу (на 16,64%), пшеничную муку (на 6,03%), а также на питьевое цельное стерилизованное молоко 2,5-3,2% жирности (на 4,73%).
Вернуться в раздел » Важно
Материалы по теме
Вчера, 12:00 В Свердловской области за год сильнее всего подорожали курица и яйца

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2023. В Свердловской области средние потребительские цены на охлажденных и мороженых кур в ...

17.11.2023 В Свердловской области курица за год подорожала на 35%

В Свердловской области средние потребительские цены на охлажденных и мороженых кур в октябре 2023 года по сравнению с ...

17.11.2023 В Свердловской области курица за год подорожала на 35%

УрБК, Екатеринбург, 17.11.2023. В Свердловской области средние потребительские цены на охлажденных и мороженых кур в ...

16.10.2023 В Свердловской области капуста за год подорожала на 55%

УрБК, Екатеринбург, 16.10.2023. В Свердловской области средние потребительские цены на свежую капусту в сентябре 2023 ...

13.09.2023 В Свердловской области капуста за год подорожала на 80%

В Свердловской области средние потребительские цены на свежую капусту в августе 2023 года по сравнению с аналогичным ...

Популярные новости
16.11.2023В Екатеринбурге аренда «однушек» в новых домах на 5% дороже среднего платежа по ипотеке24.11.2023В Свердловской области не будут повышать тарифы на электроэнергию в 2024 году22.11.2023Ученый объяснил неурожаи картофеля, овощей и кормовых культур в Свердловской области в последние четыре года17.11.2023Чужие карты14.11.2023Павел Ваняшин об исполнении налоговых уведомлений в 2023 году
Архив новостей
Декабрь 2023 (301)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (774)
Июль 2023 (710)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18