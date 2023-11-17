В Свердловской области за год сильнее всего подорожали курица и яйца

В Свердловской области средние потребительские цены на охлажденных и мороженых кур в ноябре 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 36,85%. Об этом сообщает Свердловскстат.



Помимо этого, среди отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости заметно подорожали за год куриные яйца (на 32,06%), яблоки (на 27,88%), свежая капуста (на 26,28%), морковь (на 16,54%) и свинина (кроме бескостного мяса) (на 16,51%).



В то же время сильнее всего снизились цены за год на картофель (на 28,2%), гречневую крупу (на 16,64%), пшеничную муку (на 6,03%), а также на питьевое цельное стерилизованное молоко 2,5-3,2% жирности (на 4,73%).