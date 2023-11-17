В Свердловской области курица за год подорожала на 35%

В Свердловской области средние потребительские цены на охлажденных и мороженых кур в октябре 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 34,71%. Об этом сообщает Свердловскстат.



Помимо этого, среди отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости заметно подорожали за год яблоки (на 30,37%), свежая капуста (на 27,5%), морковь (на 23,88%), куриные яйца (на 15,41%), свинина (кроме бескостного мяса) (на 14,15%), а также репчатый лук (на 12,1%).



В то же время сильнее всего снизились цены за год на гречневую крупу (на 19,62%), картофель (на 15,62%), пшеничную муку (на 6,88%), соль (на 5,86%), вермишель (на 4,47%), а также на сливочное масло (на 4,27%).