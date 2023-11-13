Годовая инфляция в Свердловской области в ноябре ускорилась до 7,27%

УрБК, Екатеринбург, 12.12.2023. Инфляция на Среднем Урале в ноябре составила 7,27% по сравнению с аналогичным периодом ...13.11.2023 Годовая инфляция в Свердловской области в октябре ускорилась до 6,48%
Инфляция на Среднем Урале в октябре составила 6,48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в сентябре — ...12.12.2022 Годовая инфляция в Свердловской области в ноябре замедлилась до 11,59%
Инфляция на Среднем Урале в ноябре 2022 года составила 11,59% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года (в ...12.12.2022 Годовая инфляция в Свердловской области в ноябре замедлилась до 11,59%
УрБК, Екатеринбург, 12.12.2022. Инфляция на Среднем Урале в ноябре 2022 года составила 11,59% по сравнению с ...09.12.2021 Годовая инфляция на Среднем Урале в ноябре ускорилась до 8,37%
Инфляция на Среднем Урале в ноябре 2021 года составила 8,37% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года (в ...