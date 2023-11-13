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Сегодня, 15:01

Годовая инфляция в Свердловской области в ноябре ускорилась до 7,27%

Инфляция на Среднем Урале в ноябре составила 7,27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в октябре — 6,48%). Об этом сообщает Свердловскстат.

Продовольственные товары за год подорожали на 6,15%, непродовольственные — на 5,65%, услуги — на 11,03%, алкоголь — на 1,26%.

Потребительские цены в регионе в ноябре по сравнению с октябрем выросли на 1,1%.
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