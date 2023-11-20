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Вчера, 14:45

Жителей Свердловской области предупредили о новой схеме телефонных аферистов

УрБК, Екатеринбург, 11.12.2023. Уральское ГУ Банка России предупреждает жителей Свердловской области о телефонных аферистах, которые действуют по новой мошеннической схеме, построенной на звонках от лжеоператоров сотовой связи.

Согласно ей, злоумышленники звонят с номеров, похожих на официальные телефонные номера известных сотовых операторов, и предлагают пользователю сменить тариф на более выгодный либо сообщают об истечении срока действия sim-карты. В обоих случаях — для сохранения номера или смены тарифа — аферисты просят абонента назвать код, который он получит на свой номер телефона, сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России.

Эксперт по безопасности ведомства Владимир Хименко предупреждает, что этот код является согласием клиента на переадресацию звонков и sms на номер аферистов, которые авторизуются в банковских приложениях потерпевших, переводят деньги, входят в профиль на «Госуслугах», где узнают данные паспорта, СНИЛС, ИНН, адрес регистрации и оформляют онлайн-займы.

«Когда вам звонит сотовый оператор и сообщает о проблемах с вашим номером, лучше положить трубку и перезвонить по официальному номеру с сайта или из мобильного приложения организации», — подчеркнул Владимир Хименко.
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