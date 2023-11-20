Жителей Свердловской области предупредили о новой схеме телефонных аферистов

УрБК, Екатеринбург, 20.11.2023. За сутки на территориях Ленинского, Октябрьского, Верх-Исетского и Железнодорожного ...11.07.2022 Телефонные мошенники начали звонить россиянам под видом сотовых операторов
В Банке России рассказали о новой схеме телефонного мошенничества. Злоумышленники при звонке начали представляться ...11.07.2022 Телефонные мошенники начали звонить россиянам под видом сотовых операторов
УрБК, Екатеринбург, 11.07.2022. В Банке России рассказали о новой схеме телефонного мошенничества. Злоумышленники при ...29.11.2021 ФСБ России предупреждает свердловчан об участившихся случаях мошенничества с подменой телефонных номеров спецслужб
УрБК, Екатеринбург, 29.11.2021. Сотрудники Управления ФСБ России по Свердловской области предупреждают жителей региона ...06.12.2017 Операторов сотовой связи обязали блокировать номера лжеминеров
УрБК, Москва, 06.12.2017. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о блокировке телефонных номеров, с которых ...