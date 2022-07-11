Жителей Свердловской области предупредили о новой схеме телефонных аферистов

УрБК, Екатеринбург, 11.12.2023. Уральское ГУ Банка России предупреждает жителей Свердловской области о телефонных ...11.07.2022 Телефонные мошенники начали звонить россиянам под видом сотовых операторов
В Банке России рассказали о новой схеме телефонного мошенничества. Злоумышленники при звонке начали представляться ...11.07.2022 Телефонные мошенники начали звонить россиянам под видом сотовых операторов
УрБК, Екатеринбург, 11.07.2022. В Банке России рассказали о новой схеме телефонного мошенничества. Злоумышленники при ...29.11.2021 ФСБ России предупреждает свердловчан об участившихся случаях мошенничества с подменой телефонных номеров спецслужб
УрБК, Екатеринбург, 29.11.2021. Сотрудники Управления ФСБ России по Свердловской области предупреждают жителей региона ...27.09.2019 В России банки и операторы связи фиксируют всплеск телефонных звонков с подменой номеров
В сентябре произошел очередной всплеск мошеннических звонков, в том числе с подменой номеров банков. Об этом сообщает ...