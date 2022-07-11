УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Важно
Вчера, 15:00

Жителей Свердловской области предупредили о новой схеме телефонных аферистов

Уральское ГУ Банка России предупреждает жителей Свердловской области о телефонных аферистах, которые действуют по новой мошеннической схеме, построенной на звонках от лжеоператоров сотовой связи.

Согласно ей, злоумышленники звонят с номеров, похожих на официальные телефонные номера известных сотовых операторов, и предлагают пользователю сменить тариф на более выгодный либо сообщают об истечении срока действия sim-карты. В обоих случаях — для сохранения номера или смены тарифа — аферисты просят абонента назвать код, который он получит на свой номер телефона, сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России.

Эксперт по безопасности ведомства Владимир Хименко предупреждает, что этот код является согласием клиента на переадресацию звонков и sms на номер аферистов, которые авторизуются в банковских приложениях потерпевших, переводят деньги, входят в профиль на «Госуслугах», где узнают данные паспорта, СНИЛС, ИНН, адрес регистрации и оформляют онлайн-займы.

«Когда вам звонит сотовый оператор и сообщает о проблемах с вашим номером, лучше положить трубку и перезвонить по официальному номеру с сайта или из мобильного приложения организации», — подчеркнул Владимир Хименко.
Вернуться в раздел » Важно
Материалы по теме
Вчера, 14:45 Жителей Свердловской области предупредили о новой схеме телефонных аферистов

УрБК, Екатеринбург, 11.12.2023. Уральское ГУ Банка России предупреждает жителей Свердловской области о телефонных ...

11.07.2022 Телефонные мошенники начали звонить россиянам под видом сотовых операторов

В Банке России рассказали о новой схеме телефонного мошенничества. Злоумышленники при звонке начали представляться ...

11.07.2022 Телефонные мошенники начали звонить россиянам под видом сотовых операторов

УрБК, Екатеринбург, 11.07.2022. В Банке России рассказали о новой схеме телефонного мошенничества. Злоумышленники при ...

29.11.2021 ФСБ России предупреждает свердловчан об участившихся случаях мошенничества с подменой телефонных номеров спецслужб

УрБК, Екатеринбург, 29.11.2021. Сотрудники Управления ФСБ России по Свердловской области предупреждают жителей региона ...

27.09.2019 В России банки и операторы связи фиксируют всплеск телефонных звонков с подменой номеров

В сентябре произошел очередной всплеск мошеннических звонков, в том числе с подменой номеров банков. Об этом сообщает ...

Популярные новости
16.11.2023В Екатеринбурге аренда «однушек» в новых домах на 5% дороже среднего платежа по ипотеке24.11.2023В Свердловской области не будут повышать тарифы на электроэнергию в 2024 году22.11.2023Ученый объяснил неурожаи картофеля, овощей и кормовых культур в Свердловской области в последние четыре года17.11.2023Чужие карты14.11.2023Павел Ваняшин об исполнении налоговых уведомлений в 2023 году
Архив новостей
Декабрь 2023 (268)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (774)
Июль 2023 (710)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18