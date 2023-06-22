УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 16:56

Курс доллара США с начала торгов снизился на 0,37%

УрБК, Москва, 07.12.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 92,47 руб., евро — 99,77 руб.

С начала сегодняшних торгов курс американской валюты снизился на 0,37%, европейской — на 0,38%.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
22.06.2023 Курс доллара США с начала сегодняшних торгов снизился на 0,29%

УрБК, Москва, 22.06.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 83,73 руб., евро — ...

16.06.2023 Курс доллара США с начала сегодняшних торгов снизился на 0,3%

УрБК, Москва, 16.06.2023. По состоянию на 14.15 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 83,52 руб., евро — ...

20.03.2023 Курс доллара США с начала сегодняшних торгов снизился на 0,18%

УрБК, Москва, 20.03.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 76,92 руб., евро — ...

18.01.2023 Курс доллара США с начала сегодняшних торгов снизился на 0,51%

УрБК, Москва, 18.01.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 68,79 руб., евро — ...

10.01.2023 Курс доллара США с начала сегодняшних торгов снизился на 0,58%

УрБК, Москва, 10.01.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 69,58 руб., евро — ...

Популярные новости
16.11.2023В Екатеринбурге аренда «однушек» в новых домах на 5% дороже среднего платежа по ипотеке24.11.2023В Свердловской области не будут повышать тарифы на электроэнергию в 2024 году22.11.2023Ученый объяснил неурожаи картофеля, овощей и кормовых культур в Свердловской области в последние четыре года09.11.2023Власти Екатеринбурга подвели итоги ярмарочного сезона 2023 года08.11.2023В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии необходимости в вакцинации от COVID-19
Архив новостей
Декабрь 2023 (167)
Ноябрь 2023 (702)
Октябрь 2023 (733)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (774)
Июль 2023 (710)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18