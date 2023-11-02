Погрузка на ЮУЖД в ноябре выросла на 3,1%

УрБК, Челябинск, 02.11.2023. Погрузка на Южно-Уральской железной дороге (ЮУЖД) за октябрь 2023 года составила 6 млн т. ...06.10.2023 Погрузка на ЮУЖД в сентябре снизилась на 6,5%
УрБК, Челябинск, 06.10.2023. Погрузка на Южно-Уральской железной дороге (ЮУЖД) за сентябрь 2023 года составила 5,8 млн ...05.09.2023 Погрузка на ЮУЖД за январь-август выросла на 2,2%
УрБК, Челябинск, 05.09.2023. Погрузка на Южно-Уральской железной дороге (ЮУЖД) за январь-август 2023 года составила ...04.08.2023 Погрузка зерна на ЮУЖД за год выросла почти на 60%
УрБК, Челябинск, 04.08.2023. Погрузка на Южно-Уральской железной дороге (ЮУЖД) в июле 2023 года составила 6,3 млн т. ...05.08.2020 Погрузка кокса на ЮУЖД в январе-июле снизилась почти на 30%
УрБК, Челябинск, 05.08.2020. Грузооборот на Южно-Уральской железной дороге за июль снизился на 8,2% и составил 15,1 ...