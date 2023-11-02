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Погрузка на ЮУЖД в ноябре выросла на 3,1%

УрБК, Челябинск, 07.12.2023. Погрузка на Южно-Уральской железной дороге (ЮУЖД) за ноябрь 2023 года составила 5,6 млн т. Это на 3,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба компании.

В то же время погрузка за 11 месяцев этого года составила 65,7 млн т, увеличившись на 0,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

При этом сильнее всего за год на ЮУЖД выросла погрузка зерна (на 60,8%), кокса (на 28,4%) и лома черных металлов (на 21,3%). Снизилась — промышленного сырья и формовочных материалов (на 8,7%), нефти и нефтепродуктов (на 5,9%), а также цемента (на 4,6%).

Грузооборот за январь-ноябрь 2023 года снизился на 2,5%, до 165,3 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии уменьшился на 2,4% и составил 207,4 млрд тонно-км.
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