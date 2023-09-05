Погрузка на ЮУЖД в сентябре снизилась на 6,5%

УрБК, Челябинск, 05.09.2023. Погрузка на Южно-Уральской железной дороге (ЮУЖД) за январь-август 2023 года составила ...04.08.2023 Погрузка зерна на ЮУЖД за год выросла почти на 60%
УрБК, Челябинск, 04.08.2023. Погрузка на Южно-Уральской железной дороге (ЮУЖД) в июле 2023 года составила 6,3 млн т. ...02.09.2022 Грузооборот на ЮУЖД в августе снизился на 13,2%
УрБК, Челябинск, 02.09.2022. Погрузка на Южно-Уральской железной дороге (ЮУЖД) в августе 2022 года составила 6,3 млн т. ...12.01.2021 Грузооборот на ЮУЖД в 2020 году сократился на 8,6%
УрБК, Челябинск, 12.01.2021. За январь-декабрь 2020 года погрузка на Южно-Уральской железной дороге (ЮУЖД) составила ...05.08.2020 Погрузка кокса на ЮУЖД в январе-июле снизилась почти на 30%
УрБК, Челябинск, 05.08.2020. Грузооборот на Южно-Уральской железной дороге за июль снизился на 8,2% и составил 15,1 ...