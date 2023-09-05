Погрузка на ЮУЖД в сентябре снизилась на 6,5%

УрБК, Челябинск, 06.10.2023. Погрузка на Южно-Уральской железной дороге (ЮУЖД) за сентябрь 2023 года составила 5,8 млн т. Это на 6,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба компании.



В то же время погрузка за девять месяцев этого составила 54,1 млн т, увеличившись на 1,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года.



При этом сильнее всего за год на ЮУЖД выросла погрузка зерна (на 60,8%), кокса (на 19,3%) и черных металлов (на 19,3%). Снизилась — каменного угля (на 15,5%), промышленного сырья и формовочных материалов (на 11,3%), а также цемента (на 7,8%).



Грузооборот за январь-сентябрь 2023 года снизился на 3,1%, до 135,3 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии уменьшился на 2,8% и составил 169,7 млрд тонно-км.