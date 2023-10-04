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Вчера, 17:55

Число безработных на Среднем Урале опустилось ниже 12 тыс. человек

По состоянию на 6 декабря в Свердловской области официально зарегистрировано 11 тыс. 979 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.

Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,57%.

Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,23.
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