УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 11:22

В Екатеринбурге запретят остановку автомобилей на улицах Цвиллинга и Советской

УрБК, Екатеринбург, 06.12.2023. В Екатеринбурге установят еще два дорожных знака, запрещающих остановку и стоянку автомобилей. Это позволит увеличить пропускную способность улично-дорожной сети, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Так, до конца года знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор» будут размещены на улице Цвиллинга, от улицы Фрунзе до улицы Фурманова, и на улице Советской, от улицы Сулимова до улицы Июльской.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
16.08.2023 В Екатеринбурге запретят остановку транспорта на двух участках улицы Нагорной

УрБК, Екатеринбург, 16.08.2023. В Екатеринбурге в III квартале текущего года установят еще два знака, запрещающих ...

05.05.2023 В Екатеринбурге появятся запрещающие парковку знаки в центре и на Уралмаше

УрБК, Екатеринбург, 05.05.2023. В Екатеринбурге появятся еще два знака, запрещающие парковку автомобилей. Новые аншлаги ...

02.02.2023 В Екатеринбурге запретят парковку на участке улицы Генеральской

УрБК, Екатеринбург, 02.02.2023. В Екатеринбурге на улице Генеральской, от проспекта Ленина до улицы Малышева, установят ...

18.11.2020 В Екатеринбурге запретят парковку на пяти участках улично-дорожной сети

УрБК, Екатеринбург, 18.11.2020. В Екатеринбурге установят дорожные знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает ...

06.06.2019 В Екатеринбурге на улицах Донбасская, Амундсена и Бакинских Комиссаров запретят остановку транспорта

УрБК, Екатеринбург, 06.06.2019. В Екатеринбурге появятся новые знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает ...

Популярные новости
16.11.2023В Екатеринбурге аренда «однушек» в новых домах на 5% дороже среднего платежа по ипотеке24.11.2023В Свердловской области не будут повышать тарифы на электроэнергию в 2024 году22.11.2023Ученый объяснил неурожаи картофеля, овощей и кормовых культур в Свердловской области в последние четыре года09.11.2023Власти Екатеринбурга подвели итоги ярмарочного сезона 2023 года08.11.2023В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии необходимости в вакцинации от COVID-19
Архив новостей
Декабрь 2023 (134)
Ноябрь 2023 (702)
Октябрь 2023 (733)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (774)
Июль 2023 (710)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18