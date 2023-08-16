В Екатеринбурге запретят остановку автомобилей на улицах Цвиллинга и Советской

УрБК, Екатеринбург, 16.08.2023. В Екатеринбурге в III квартале текущего года установят еще два знака, запрещающих ...05.05.2023 В Екатеринбурге появятся запрещающие парковку знаки в центре и на Уралмаше
УрБК, Екатеринбург, 05.05.2023. В Екатеринбурге появятся еще два знака, запрещающие парковку автомобилей. Новые аншлаги ...02.02.2023 В Екатеринбурге запретят парковку на участке улицы Генеральской
УрБК, Екатеринбург, 02.02.2023. В Екатеринбурге на улице Генеральской, от проспекта Ленина до улицы Малышева, установят ...18.11.2020 В Екатеринбурге запретят парковку на пяти участках улично-дорожной сети
УрБК, Екатеринбург, 18.11.2020. В Екатеринбурге установят дорожные знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает ...06.06.2019 В Екатеринбурге на улицах Донбасская, Амундсена и Бакинских Комиссаров запретят остановку транспорта
УрБК, Екатеринбург, 06.06.2019. В Екатеринбурге появятся новые знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает ...