В Екатеринбурге запретят остановку автомобилей на улицах Цвиллинга и Советской

УрБК, Екатеринбург, 06.12.2023. В Екатеринбурге установят еще два дорожных знака, запрещающих остановку и стоянку автомобилей. Это позволит увеличить пропускную способность улично-дорожной сети, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Так, до конца года знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор» будут размещены на улице Цвиллинга, от улицы Фрунзе до улицы Фурманова, и на улице Советской, от улицы Сулимова до улицы Июльской.