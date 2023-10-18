Полиция Верхнеуральска разыскивает кибермошенников за взлом личного кабинета на «Госуслугах»

УрБК, Екатеринбург, 18.10.2023. В Екатеринбурге неизвестные похитили у пенсионерки 3,4 млн руб. Женщину обманули сразу ...27.03.2023 В Екатеринбурге женщина перечислила лжеcотрудникам ЦБ более 1 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 27.03.2023. В отдел полиции № 12 Чкаловского района Екатеринбурга обратилась местная жительница ...11.10.2022 У жительницы Челябинской области телефонные мошенники похитили более 1,6 млн рублей
УрБК, Челябинск, 11.10.2022. Жительница Челябинской области обратилась в правоохранительные органы с заявлением о том, ...07.09.2021 Житель Верхней Пышмы отдал 500 тыс. рублей лжесотрудникам портала «Госуслуг»
УрБК, Екатеринбург, 07.09.2021. В полицию Верхней Пышмы обратился местный житель, у которого мошенники выманили 500 ...11.02.2021 Жительница Екатеринбурга перевела лжесотрудникам банка почти 2,5 млн рублей заемных средств
УрБК, Екатеринбург, 11.02.2021. Жительница Екатеринбурга перевела предполагаемым мошенникам 2 млн 496 тыс. руб., взятых ...