Полиция Верхнеуральска разыскивает кибермошенников за взлом личного кабинета на «Госуслугах»

УрБК, Челябинск, 05.12.2023. Полицейские Верхнеуральска разыскивают мошенников, взломавших личный кабинет на «Госуслугах». С соответствующим заявлением в правоохранительные органы обратилась местная жительница, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.



Так, по словам потерпевшей, ей позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Он сообщил, что кто-то пытается оформить на имя женщины кредит. По его словам, чтобы предотвратить преступление, ей необходимо было сообщить пароль, отправленный в sms-сообщении.



После того как жертва продиктовала код, был взломан ее личный кабинет на сайте «Госуслуг». Мошенники запросили сведения о личности, справку 2-НДФЛ и данные из социального фонда.