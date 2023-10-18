УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 18:01

Полиция Верхнеуральска разыскивает кибермошенников за взлом личного кабинета на «Госуслугах»

УрБК, Челябинск, 05.12.2023. Полицейские Верхнеуральска разыскивают мошенников, взломавших личный кабинет на «Госуслугах». С соответствующим заявлением в правоохранительные органы обратилась местная жительница, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Так, по словам потерпевшей, ей позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Он сообщил, что кто-то пытается оформить на имя женщины кредит. По его словам, чтобы предотвратить преступление, ей необходимо было сообщить пароль, отправленный в sms-сообщении.

После того как жертва продиктовала код, был взломан ее личный кабинет на сайте «Госуслуг». Мошенники запросили сведения о личности, справку 2-НДФЛ и данные из социального фонда.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
18.10.2023 В Екатеринбурге злоумышленники заставили пенсионерку оформить «зеркальный кредит» под залог квартиры на 3,4 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 18.10.2023. В Екатеринбурге неизвестные похитили у пенсионерки 3,4 млн руб. Женщину обманули сразу ...

27.03.2023 В Екатеринбурге женщина перечислила лжеcотрудникам ЦБ более 1 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 27.03.2023. В отдел полиции № 12 Чкаловского района Екатеринбурга обратилась местная жительница ...

11.10.2022 У жительницы Челябинской области телефонные мошенники похитили более 1,6 млн рублей

УрБК, Челябинск, 11.10.2022. Жительница Челябинской области обратилась в правоохранительные органы с заявлением о том, ...

07.09.2021 Житель Верхней Пышмы отдал 500 тыс. рублей лжесотрудникам портала «Госуслуг»

УрБК, Екатеринбург, 07.09.2021. В полицию Верхней Пышмы обратился местный житель, у которого мошенники выманили 500 ...

11.02.2021 Жительница Екатеринбурга перевела лжесотрудникам банка почти 2,5 млн рублей заемных средств

УрБК, Екатеринбург, 11.02.2021. Жительница Екатеринбурга перевела предполагаемым мошенникам 2 млн 496 тыс. руб., взятых ...

Популярные новости
16.11.2023В Екатеринбурге аренда «однушек» в новых домах на 5% дороже среднего платежа по ипотеке24.11.2023В Свердловской области не будут повышать тарифы на электроэнергию в 2024 году22.11.2023Ученый объяснил неурожаи картофеля, овощей и кормовых культур в Свердловской области в последние четыре года09.11.2023Власти Екатеринбурга подвели итоги ярмарочного сезона 2023 года08.11.2023В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии необходимости в вакцинации от COVID-19
Архив новостей
Декабрь 2023 (101)
Ноябрь 2023 (702)
Октябрь 2023 (733)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (774)
Июль 2023 (710)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18