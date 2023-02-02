В суд Екатеринбурга направлено дело о хищении 15 млн рублей бюджетных средств под видом получения гранта

УрБК, Екатеринбург, 02.02.2023. В Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении ...05.10.2022 Предприниматель из Березовского предстанет перед судом за хищение более 285 млн рублей при госконтрактах
УрБК, Екатеринбург, 05.10.2022. В Екатеринбурге перед судом предстанет житель Березовского 1962 года рождения, который ...04.10.2021 Жителей Екатеринбурга обвиняют в хищении у Фонда развития инноваций и СОФПП почти 59 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 04.10.2021. Двоих жителей Екатеринбурга обвиняют в хищении средств у ФГБУ «Фонд содействия развитию ...29.06.2020 В суд передано дело о хищении 5 млн рублей из Свердловского фонда поддержки предпринимательства
УрБК, Екатеринбург, 29.06.2020. В Екатеринбурге передали в суд дело о хищении 5 млн руб. из Свердловского областного ...21.07.2014 В Алапаевске перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в мошенничестве в сфере кредитования
УрБК, Екатеринбург, 21.07.2014. В Алапаевске перед судом предстанет безработный мужчина, обвиняемый в мошенничестве при ...