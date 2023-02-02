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В суд Екатеринбурга направлено дело о хищении 15 млн рублей бюджетных средств под видом получения гранта

УрБК, Екатеринбург, 05.12.2023. Перед судом в Екатеринбурге предстанет предприниматель, который под видом получения гранта на реализацию инновационного проекта похитил 15 млн руб. бюджетных средств. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемый, гендиректор коммерческой организации, в марте 2016 года направил заявку на получение гранта в размере 15 млн руб. в ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере». Мужчина якобы собирался изготовить и вывести на рынок линейку водогрейных котлов длительного горения. К своей заявке он приложил бизнес-план инновационного проекта и поддельные письма от контрагентов.

В мае 2016 года после заключения договора с Фондом обвиняемый получил грант в размере 15 млн руб. на финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией проекта. Но эти средства он истратил не на реализацию инновационного проекта.

В итоге мужчину обвинили в совершении преступления по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, с использованием служебного положения, в особо крупном размере». Уголовное дело будет рассматривать Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга.
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