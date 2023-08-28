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Вчера, 16:42

Экспорт российской муки за год вырос почти на треть

УрБК, Москва, 04.12.2023. В январе-октябре 2023 года Россия экспортировала 990 тыс. т муки, что почти на треть превышает соответствующий показатель за аналогичный период прошлого года. Об этом пишет «Интерфакс», ссылаясь на данные «Агроэкспорта».

Самым крупным покупателем российской муки в 2023 году стал Ирак. В эту страну было продано 150 тыс. т муки, что на 17% больше показателя аналогичного периода прошлого года. На втором месте — Грузия (126 тыс. т). На третьем — Китай (более 100 тыс. т). Также в 2023 году были возобновлены поставки муки в Гонконг.

Приоритетными рынками экспорта муки из РФ являются Африка, Ближний Восток и Юго-Восточная Азия. Аналитики полагают, что Россия имеет потенциал увеличить экспорт муки еще на 500 тыс. т в год.
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