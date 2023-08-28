Экспорт российской муки за год вырос почти на треть

УрБК, Екатеринбург, 28.08.2023. В Свердловской области хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов в ...17.05.2023 В Свердловской области репчатый лук за год подорожал на 25%
УрБК, Екатеринбург, 17.05.2023. В Свердловской области средние потребительские цены на репчатый лук в апреле 2023 года ...17.04.2023 В Свердловской области за год сильнее всего подорожал репчатый лук
УрБК, Екатеринбург, 17.04.2023. С марта 2022 по март 2023 года на Среднем Урале сильнее всего подорожал репчатый лук ...17.12.2020 Цены на картофель в Свердловской области за год увеличились на 57%
По итогам ноября 2020 года цены на картофель в Свердловской области выросли на 56,71% по сравнению с аналогичным ...17.12.2020 Цены на картофель в Свердловской области за год увеличились на 57%
УрБК, Екатеринбург, 17.12.2020. По итогам ноября 2020 года цены на картофель в Свердловской области выросли на 56,71% ...