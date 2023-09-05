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Вчера, 14:39

Продажи новых автомобилей в России за год выросли на 59%

УрБК, Москва, 04.12.2023. С января по ноябрь 2023 года в России продали 1,17 млн новых автомобилей, что на 59% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Минпромторга РФ.

«По итогам января — ноября 2023 года на территории Российской Федерации реализовано 1 млн 174 тыс. 575 новых автомобилей (до 3 лет), что на 59% больше показателей аналогичного периода прошлого года (739 тыс. 521 шт.). 49,5% в этом объеме составляют автомобили отечественного производства», — цитирует агентство сообщение министерства.

Продажи легковых автомобилей за 11 месяцев 2023 года увеличились на 60% (до 938,6 тыс. машин), легких коммерческих машин — на 35% (до 92,3 тыс. штук), грузовиков — на 82% (до 128,1 тыс. шт.), автобусов — на 24% (до 15,6 тыс. шт.). Рынок электромобилей в РФ в 2023 году вырос в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 12,8 тыс. штук. Доля электромобилей российского производства составила 21%.

Ранее эксперты сайта «Цена Авто» проанализировали динамику цен на продукцию автобрендов, официально представленных в России, за первые две недели ноября.
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