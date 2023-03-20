Объем инвестиций в экономику Свердловской области за 9 месяцев 2023 года увеличился на сумму более 100 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 20.03.2023. За 2022 год инвестиции в основной капитал Свердловской области составили 541 млрд руб. ...09.09.2020 Свердловская область к концу 2020 года потеряет более 50 млрд руб. инвестиций в основной капитал
УрБК, Екатеринбург, 09.09.2020. Объем инвестиций в основной капитал в Свердловской области к концу 2020 года сократится ...04.03.2016 В 2015 году объем инвестиций в основной капитал Свердловской области снизился на 5,7%
Объем инвестиций в основной капитал Свердловской области за счет всех источников финансирования в 2015 году составил ...04.03.2016 Объем инвестиций в основной капитал Свердловской области в 2015 году сократился на 5,7%
УрБК, Екатеринбург, 04.03.2016. Объем инвестиций в основной капитал Свердловской области за счет всех источников ...22.06.2010 В I квартале 2010 года объем инвестиций в основной капитал РФ снизился на 4,1% по сравнению с соответствующим периодом 2009 года
УрБК, Москва, 22.06.2010. В I квартале 2010 года в экономику России вложено 1262,6 млрд. рублей инвестиций в основной ...