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Объем инвестиций в экономику Свердловской области за 9 месяцев 2023 года увеличился на сумму более 100 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 01.12.2023 Объем инвестиций в основной капитал Свердловской области по итогам января-сентября 2023 года составил 418,7 млрд руб. Об этом сообщает региональный департамент информполитики.

Заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин подчеркнул, что благодаря грамотной стратегии губернатора Евгения Куйвашева, направленной на формирование благоприятного инвестиционного климата и максимально комфортных условий для притока капитала, Средний Урал получает стабильный инвестиционный прирост.

«Так, в прошлом году по итогам 9 месяцев в экономику региона было инвестировано 306,6 млрд руб., в этом году уже 418,7 млрд руб. за аналогичный период», — отметил Дмитрий Ионин.

Наибольший вклад в общий объем инвестиций внесли предприятия по транспортировке и хранению — 75,9 млрд руб. (18,1% общего объема инвестиций в основной капитал), обрабатывающие производства — 69,5 млрд руб. (16,6%), организации в сфере операций с недвижимым имуществом — 40,2 млрд руб. (9,6%).

Доля собственных средств в объеме инвестиций в основной капитал без учета субъектов малого предпринимательства составила 61,2%.
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