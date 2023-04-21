На предприятиях ЕВРАЗа открылись службы медицины труда

УрБК, Екатеринбург, 30.11.2023. На ЗСМК, НТМК и Качканарском ГОКе (входят в состав ЕВРАЗа) с целью сохранения профессионального долголетия сотрудников открылись службы медицины труда. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга.



Специалисты служб управляют здравпунктами предприятий, контролируют проведение медицинских осмотров, следят за состоянием сотрудников по результатам обследований, помогают с выбором специалиста, а также разрабатывают проект реконструкции базового травматологического здравпункта со своей лицензированной скорой помощью и правом доставлять работников в больницы.



В 2024 году на ЗСМК планируется возродить службу цеховых терапевтов, которые будут вести динамическое наблюдение за состоянием здоровья работников, повысят качество периодического медицинского осмотра, включив в него дописследования.



Кроме того, в каждом здравпункте ЗСМК появятся аппарат ЭКГ, автоматический наружный дефибриллятор и ведется работа по автоматизации предрейсовых (предсменных) осмотров.



В каждом из здравпунктов в рамках проекта «Динамическое управление здоровьем» предусмотрен кабинет цехового врача, который принимает работников по графику, что позволяет отслеживать динамику состояния здоровья сотрудников, измерять давление и пульс, вес и при необходимости направлять к узкопрофильным специалистам. Один из здравпунктов НТМК, в парке которого есть две машины скорой помощи, оказывает и экстренную медицинскую помощь.



Также в рамках корпоративной программы «Здоровье» со следующего года предприятие будет полностью оплачивать полис добровольного медицинского страхования.