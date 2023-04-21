На предприятиях ЕВРАЗа открылись службы медицины труда

УрБК, Екатеринбург, 21.04.2023. С 17 по 23 апреля на предприятиях ЕВРАЗа проводится серия мероприятий, призванных ...06.02.2023 В служебных автобусах ЕВРАЗ ЗСМК внедрили систему проезда по электронным пропускам
УрБК, Екатеринбург, 06.02.2023. В служебных пассажирских автобусах ЕВРАЗ ЗСМК внедрена новая система проезда по ...20.01.2023 В автотранспортное управление ЕВРАЗ ЗСМК поступило новое медицинское оборудование
УрБК, Екатеринбург, 20.01.2023. В здравпункте автотранспортного управления ЕВРАЗ ЗСМК появился новый комплекс ...21.07.2020 ЕВРАЗ ЗСМК победил в номинации «Развитие персонала» отраслевого конкурса социальной эффективности
УрБК, Екатеринбург, 21.07.2020. ЕВРАЗ ЗСМК победил в номинации «Развитие персонала» XVII отраслевого конкурса ...25.10.2017 Уральские предприятия ЕВРАЗа закупили 6 тыс. вакцин против гриппа
УрБК, Екатеринбург, 25.10.2017. Для сотрудников ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК закуплено 6 тыс. вакцин против гриппа. Об этом ...