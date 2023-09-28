Промпроизводство в Свердловской области в январе-октябре выросло на 11,5%

Промышленное производство в Свердловской области в январе-августе 2023 года выросло на 11,8% по сравнению с аналогичным ...29.06.2023 Промпроизводство в Свердловской области в январе-мае выросло на 10,2%
УрБК, Екатеринбург, 29.06.2023. Промышленное производство в Свердловской области в январе-мае 2023 года выросло на ...01.06.2023 Промпроизводство в Свердловской области в январе-апреле выросло на 7,4%
Промышленное производство в Свердловской области в январе-апреле 2023 года выросло на 7,4% по сравнению с аналогичным ...27.04.2023 Промпроизводство в Свердловской области в январе-марте выросло на 6,3%
Промышленное производство в Свердловской области в январе-марте 2023 года выросло на 6,3% по сравнению с аналогичным ...29.03.2023 Промпроизводство в Свердловской области в январе-феврале выросло на 5,9%
Промышленное производство в Свердловской области в январе-феврале 2023 года выросло на 5,9% по сравнению с аналогичным ...