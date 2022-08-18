На Южном Урале средний чек выданных ипотечных кредитов за год вырос на 26%

УрБК, Екатеринбург, 28.11.2023. В Свердловской области в октябре 2023 года выдали 8 тыс. 801 ипотечный кредит. По ...18.08.2022 Число выданных ипотечных кредитов на Южном Урале за месяц выросло на 42%
УрБК, Челябинск, 18.08.2022. В Челябинской области в июле 2022 года был выдан 1 тыс. 941 ипотечный кредит. Это на ...25.11.2021 Средний размер выданных на Южном Урале ипотечных кредитов в октябре составил 2,34 млн рублей
УрБК, Челябинск, 25.11.2021. В Челябинской области средний размер выданных в октябре этого года ипотечных кредитов ...01.07.2021 На Южном Урале средний размер выданных в мае ипотечных кредитов снизился на 2%
УрБК, Челябинск, 01.07.2021. В Челябинской области средний размер выданных в мае этого года ипотечных кредитов составил ...14.12.2017 Объемы розничного кредитования в России в октябре превысили 519 млрд рублей
УрБК, Москва, 14.12.2017. За октябрь 2017 года в РФ было выдано гражданам более 2,79 млн новых кредитов общим объемом ...