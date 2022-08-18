На Южном Урале средний чек выданных ипотечных кредитов за год вырос на 26%

УрБК, Челябинск, 28.11.2023. В Челябинской области в октябре 2023 года выдали 5 тыс. 792 ипотечных кредита. По сравнению с тем же периодом прошлого года этот показатель вырос на 20%, говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ).



Объем выданных ипотечных кредитов на Южном Урале в октябре этого года составил 19,01 млрд руб., что на 53% больше показателя того же месяца предыдущего года.



Положительную динамику показал и средний чек ипотечного кредита в регионе. Так, за год он увеличился на 26%, до 3,29 млн руб.



В целом по стране в октябре этого года количество новых ипотечных кредитов увеличилось в годовом отношении на 49% (до 180,89 тыс. ед.), а объемы — на 72% (до 752,70 млрд руб.). Средний размер такого кредита вырос на 16%, до 4,16 млн руб.