В РФ мигрантам «вне закона» могут запретить получать права и водить машину

УрБК, Москва, 29.09.2021. В России после 30 сентября 2021 года могут увеличить длительность моратория на высылку ...28.02.2017 C 31 марта в России начнут продавать алкоголь по водительским правам
УрБК, Москва, 28.02.2017. С 31 марта 2017 года граждане России смогут подтверждать свой возраст при покупке алкоголя с ...25.09.2014 В Свердловской области более 100 украинских беженцев получили гражданство РФ
По данным на 24 сентября 2014 года в Свердловской области 134 вынужденных переселенца с территории Украины получили ...25.09.2014 В Свердловской области 134 гражданина Украины получили гражданство РФ
УрБК, Екатеринбург, 25.09.2014. По данным на 24 сентября 2014 года в Свердловской области 134 вынужденных переселенца с ...01.08.2014 В свердловское УФМС поступило более 300 заявлений от граждан Украины с просьбой разрешить временное проживание
УрБК, Екатеринбург, 01.08.2014. В УФМС России по Свердловской области поступило 323 заявления от граждан Украины с ...