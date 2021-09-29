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В РФ мигрантам «вне закона» могут запретить получать права и водить машину

УрБК, Москва, 28.11.2023. МВД России предлагает ввести режим контролируемого пребывания для нелегальных мигрантов, предусматривающий ряд запретов и ограничений, среди них — получение водительских прав. Об этом сообщает ТАСС.

В рамках законопроекта незаконно пребывающих на территории РФ граждан могут ограничить в вождении машины, отказать им в допуске к сдаче экзаменов на права и замене водительских прав. Также контролируемые лица могут получить отказ в открытии банковских счетов, переводе денег, заключении брака.

Основаниями для ограничений могут послужить истечение срока временного пребывания, разрешения на временное проживание и вида на жительство. Также нелегальный мигрант может быть внесен в соответствующий реестр за незаконное пересечение границы или в том случае, если было принято решение об аннулировании его визы, статуса беженца, временного убежища или гражданства.

По словам начальника Главного управления МВД России по вопросам миграции Валентины Казаковой, документ обсуждается и скоро будет внесен в Госдуму.
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