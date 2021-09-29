В РФ мигрантам «вне закона» могут запретить получать права и водить машину

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УрБК, Москва, 28.02.2017. С 31 марта 2017 года граждане России смогут подтверждать свой возраст при покупке алкоголя с ...

В Свердловской области более 100 украинских беженцев получили гражданство РФ

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УрБК, Екатеринбург, 01.08.2014. В УФМС России по Свердловской области поступило 323 заявления от граждан Украины с ...