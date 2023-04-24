Свердловская область возглавила общероссийский рейтинг Минстроя РФ

УрБК, Екатеринбург, 27.11.2023. Средний Урал возглавил рейтинг регионов России по внедрению информационной системы управления проектами в строительстве, составленный министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона.



«Специалисты управления капитального строительства Свердловской области, как службы заказчика и компании-подрядчики заносят в информационную систему управления проектами исходно-разрешительную и проектную документацию, а также планируют переход к работе с машиночитаемыми документами. Это делает все процессы строительства и взаимодействия более прозрачными и оперативными», — цитирует департамент информполитики области заместителя министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Антона Шафаростова.



Отрабатывают внедрение технологий информационного моделирования и электронного документирования свердловские строители на возведении объектов социальной инфраструктуры, таких как детские сады, школы и поликлиники. В течение следующих трех лет электронная исполнительная документация должна будет заменить бумажную на всех бюджетных объектах, контракты на строительство которых будут заключены в 2024 году.