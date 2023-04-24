Свердловская область возглавила общероссийский рейтинг Минстроя РФ

УрБК, Екатеринбург, 24.04.2023. Свердловская область перешла на ведение машиночитаемой исполнительной документации при ...01.03.2023 Свердловская область разработала стандарт для технологий информационного моделирования в строительстве
УрБК, Екатеринбург, 01.03.2023. Свердловская область оказалась в числе первых субъектов, подготовивших региональный ...16.01.2023 Правительство РФ одобрило заявку свердловского губернатора Евгения Куйвашева о допфинансировании модернизации ЖКХ в регионе на 5 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 16.01.2023. В правительстве РФ одобрили заявку губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева о ...06.11.2014 Дмитрий Нисковских назначен заместителем министра инвестиций Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 06.11.2014. Указом губернатора Свердловской области Дмитрий Нисковских назначен заместителем ...15.01.2013 Полномочия министров правительства Свердловской области продлены
УрБК, Екатеринбург, 15.01.2013. Губернатор Евгений Куйвашев подписал указы о заключении новых срочных трудовых ...