Курс евро с начала торгов вырос на 0,08%

УрБК, Москва, 27.11.2023. По состоянию на 12.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 88,71 руб., евро — 97,14 руб. С начала сегодняшних торгов курс американской валюты вырос на 0,13%, европейской — на 0,08%.

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