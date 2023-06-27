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Вчера, 14:55

Курс евро с начала торгов вырос на 0,08%

УрБК, Москва, 27.11.2023. По состоянию на 12.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 88,71 руб., евро — 97,14 руб.

С начала сегодняшних торгов курс американской валюты вырос на 0,13%, европейской — на 0,08%.
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