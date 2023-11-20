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Вчера, 12:01

Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга снизилась до 111,7 тыс. рублей за кв. метр

По состоянию на 20 ноября средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 111 тыс. 661 руб. за квадратный метр. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).

За неделю этот показатель снизился на 0,2%, за месяц — вырос на 0,3%.
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