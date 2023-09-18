Средний срок экспозиции на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 110 дней

УрБК, Екатеринбург, 27.11.2023. За неделю объем предложения на вторичном рынке жилья в Екатеринбурге снизился на 0,2%, за месяц — на 0,3%. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).



Всего в базе данных УПН к покупке предлагается 2 тыс. 437 квартир в уральской столице.



Средний срок экспозиции на вторичном рынке жилья составляет 110 дней.