Средний срок экспозиции на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 110 дней

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2023. За неделю объем предложения на вторичном рынке жилья в Екатеринбурге снизился на 1,67%, ...14.08.2023 На вторичном рынке жилья Екатеринбурга продается меньше 3 тыс. квартир
УрБК, Екатеринбург, 14.08.2023. За последнюю неделю объем предложения на вторичном рынке жилья в Екатеринбурге снизился ...26.06.2023 Средний срок экспозиции на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 115 дней
УрБК, Екатеринбург, 26.06.2023. За последнюю неделю объем предложения на вторичном рынке жилья в Екатеринбурге снизился ...11.05.2023 Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц снизился на 0,6%
УрБК, Екатеринбург, 11.05.2023. За последнюю неделю объем предложения на вторичном рынке жилья в Екатеринбурге снизился ...20.03.2023 Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц снизился на 2,3%
УрБК, Екатеринбург, 20.03.2023. За последнюю неделю объем предложения на вторичном рынке жилья в Екатеринбурге снизился ...