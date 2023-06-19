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Сегодня, 14:56

Курс евро с начала торгов вырос на 0,45%

УрБК, Москва, 24.11.2023. По состоянию на 12.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 88,92 руб., евро — 97,00 руб.

С начала сегодняшних торгов курс американской валюты вырос на 0,60%, европейской — на 0,45%.
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