На уборке улиц и дорог Екатеринбурга задействовано 212 машин и 425 дорожных рабочих

УрБК, Екатеринбург, 20.11.2023. Сегодня днем на уборку улиц и дорог Екатеринбурга будет выведено 407 коммунальных ...30.10.2023 На уборку улиц и дорог Екатеринбурга от последствий снегопада сегодня вышло 409 дорожных рабочих и 171 единица техники
УрБК, Екатеринбург, 30.10.2023. На уборку улиц Екатеринбурга от снега сегодня вышло 409 сотрудников коммунальных служб ...24.10.2023 На уборку улиц Екатеринбурга от снега сегодня вышли 353 дорожных рабочих и 149 единиц техники
УрБК, Екатеринбург, 24.10.2023. На уборку улиц и дорог Екатеринбурга от последствий снегопада сегодня вышли 353 ...25.03.2022 Сегодня днем на уборку Екатеринбурга от снега и грязи вышли 379 рабочих и 180 единиц спецтехники
УрБК, Екатеринбург, 25.03.2022. Сегодня днем на уборку улиц Екатеринбурга от снега и накопившегося за зиму мусора будет ...22.03.2022 На уборку улиц Екатеринбурга сегодня выйдет 370 рабочих и 199 единиц спецтехники
УрБК, Екатеринбург, 22.03.2022. В Екатеринбурге продолжается круглосуточная уборка и борьба с последствиями снегопадов. ...