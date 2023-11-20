На уборке улиц и дорог Екатеринбурга задействовано 212 машин и 425 дорожных рабочих

УрБК, Екатеринбург, 24.11.2023. Сегодня на уборку улиц и дорог Екатеринбурга вышли 425 сотрудников коммунальных служб и 212 единиц специальной техники. Уборка города ведется в круглосуточном режиме, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Вчера город от снега чистили 528 дорожных рабочих и 440 единиц техники. На полигоны было вывезено 5,7 тыс. т снега. Рабочие применили 143 т реагентов и 20 т песка.

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