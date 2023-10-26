УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 15:41

Свердловская область вошла в топ-10 регионов РФ по использованию мобильного трафика детьми

УрБК, Екатеринбург, 23.11.2023. Свердловская область оказалась на девятом месте среди российских регионов по объему используемого абонентами до 14 лет мобильного трафика. Первые места рейтинга заняли Москва, Санкт-Петербург, Самара, Краснодар и Уфа, сообщает пресс-служба «МегаФона».

«В этом году дети стали тратить больше мобильного трафика на мессенджеры, чем на музыку и соцсети вместе взятые. Лидером роста в Свердловской области стал Telegram, прибавивший 86%. А доля видеосервисов, включая TikTok, в структуре потребления детской аудитории снизилась», — отметили эксперты оператора связи на основе анализа обезличенных данных абонентов, использующих тариф «МегаФон Kids».

В целом объем потребляемого детьми мобильного интернет-трафика в 2023 году вырос на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Женская аудитория в этом сегменте активнее мужской в посещении онлайн-кинотеатров, маркетплейсов и приложений продуктовых магазинов.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
26.10.2023 Свердловская область заняла 5-е место по использованию цифровой sim-карты

УрБК, Екатеринбург, 26.10.2023. Свердловская область заняла 5-е место среди регионов России по использованию eSIM. ...

24.10.2023 Уральские мужчины на 15% чаще женщин мониторят новостной контент

УрБК, Екатеринбург, 24.10.2023. Потребление мобильного интернета в Свердловской области, согласно анализу обезличенных ...

22.12.2021 Telegram стал самым популярным мессенджером в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 22.12.2021. Telegram стал самым популярным и быстрорастущим мессенджером в Свердловской области. За ...

08.12.2021 «МегаФон»: Наиболее популярными соцсетями у свердловчан в 2021 году стали «ВКонтакте», Instagram и TikTok

УрБК, Екатеринбург, 08.12.2021. Эксперты сотового оператора «МегаФон» проанализировали предпочтения жителей Среднего ...

13.11.2013 Объем трафика мобильного интернета ночью в сети ОАО «МегаФон» вырос на 35%

УрБК, Екатеринбург, 13.11.2013. «МегаФон» на Урале фиксирует повышенную востребованность мобильного интернета ночью — в ...

Популярные новости
26.10.2023Минсельхоз подготовил проект постановления о запрете экспорта мяса птицы01.11.2023В Свердловской области по программе КРТ построят микрорайон на 160 тыс. кв. метров24.10.2023В России количество кредиток с задолженностью свыше 90 дней достигло рекордных 4,1 млн штук16.11.2023В Екатеринбурге аренда «однушек» в новых домах на 5% дороже среднего платежа по ипотеке27.10.2023Пять шагов для Екатеринбурга
Архив новостей
Ноябрь 2023 (533)
Октябрь 2023 (733)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (774)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18