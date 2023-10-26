Свердловская область вошла в топ-10 регионов РФ по использованию мобильного трафика детьми

УрБК, Екатеринбург, 26.10.2023. Свердловская область заняла 5-е место среди регионов России по использованию eSIM. ...24.10.2023 Уральские мужчины на 15% чаще женщин мониторят новостной контент
УрБК, Екатеринбург, 24.10.2023. Потребление мобильного интернета в Свердловской области, согласно анализу обезличенных ...22.12.2021 Telegram стал самым популярным мессенджером в Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 22.12.2021. Telegram стал самым популярным и быстрорастущим мессенджером в Свердловской области. За ...08.12.2021 «МегаФон»: Наиболее популярными соцсетями у свердловчан в 2021 году стали «ВКонтакте», Instagram и TikTok
УрБК, Екатеринбург, 08.12.2021. Эксперты сотового оператора «МегаФон» проанализировали предпочтения жителей Среднего ...13.11.2013 Объем трафика мобильного интернета ночью в сети ОАО «МегаФон» вырос на 35%
УрБК, Екатеринбург, 13.11.2013. «МегаФон» на Урале фиксирует повышенную востребованность мобильного интернета ночью — в ...