Свердловская область вошла в топ-10 регионов РФ по использованию мобильного трафика детьми

УрБК, Екатеринбург, 23.11.2023. Свердловская область оказалась на девятом месте среди российских регионов по объему используемого абонентами до 14 лет мобильного трафика. Первые места рейтинга заняли Москва, Санкт-Петербург, Самара, Краснодар и Уфа, сообщает пресс-служба «МегаФона».



«В этом году дети стали тратить больше мобильного трафика на мессенджеры, чем на музыку и соцсети вместе взятые. Лидером роста в Свердловской области стал Telegram, прибавивший 86%. А доля видеосервисов, включая TikTok, в структуре потребления детской аудитории снизилась», — отметили эксперты оператора связи на основе анализа обезличенных данных абонентов, использующих тариф «МегаФон Kids».



В целом объем потребляемого детьми мобильного интернет-трафика в 2023 году вырос на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Женская аудитория в этом сегменте активнее мужской в посещении онлайн-кинотеатров, маркетплейсов и приложений продуктовых магазинов.