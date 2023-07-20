Свердловская область продолжит инфраструктурное благоустройство с учетом высоких показателей региона в этой сфере

УрБК, Екатеринбург, 23.11.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 23 ноября поручил продолжить активную работу по благоустройству городской среды с учетом высоких показателей Среднего Урала в этом направлении. Об этом сообщает региональный департамент информполитики.



Свердловская область, благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», в 2023 году завершила благоустройство 60 объектов — работы выполнены на 46 общественных и 13 дворовых территориях.



«Наш регион — признанный лидер по благоустройству, и в этом году мы обновили рекорд прошлого года. Столь же активная работа по развитию городской среды должна быть продолжена и в следующем году», – подчеркнул губернатор Евгений Куйвашев.



Общий объем средств федерального и областного бюджетов, предусмотренный в 2023 году на софинансирование работ по благоустройству, составил 1,61 млрд руб. Из них порядка 34,4 млн руб. удалось сэкономить и направить в том числе в Верхний Тагил, а также в Верхнюю Туру.



В следующем году объем финансирования составит 1,47 млрд руб. Отбор на получение субсидии из областного бюджета на выполнение работ по благоустройству общественных и дворовых территорий прошли заявки 29 муниципальных образований. Запланирована реконструкция 54 объектов, в том числе 27 общественных и 24 дворовых территорий, среди них территории в городских округах Заречный, Верхняя Пышма и Верхняя Тура.



Напомним, что Свердловская область ежегодно принимает участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в категориях «малые города» и «исторические поселения». С 2018 по 2022 год благоустроено 17 общественных пространств и привлечено 1,1 млрд руб. из федерального бюджета.