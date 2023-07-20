Свердловская область продолжит инфраструктурное благоустройство с учетом высоких показателей региона в этой сфере

УрБК, Екатеринбург, 20.07.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на заседании регионального кабинета ...04.04.2023 Свердловская область снова вошла в число лидеров среди российских регионов по качеству городской среды
УрБК, Екатеринбург, 04.04.2023. Свердловская область вновь вошла в число лидеров среди российских регионов по качеству ...01.11.2022 В 2023 году на реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды» в Свердловской области будет направлено 2 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 01.11.2022. В 2023 году на реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской ...09.11.2018 Более 1,5 млрд рублей в 2019 году направят на создание комфортной городской среды в Челябинской области
УрБК, Екатеринбург, 09.11.2018. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский утвердил региональную часть федеральной ...02.11.2018 Более 5 млрд рублей направят власти Челябинской области на благоустройство городов и сел в регионе
УрБК, Челябинск, 02.11.2018. С 2014 года в Челябинской области действуют масштабные федеральные и региональные проекты ...