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Рост финансовых показателей МФО в РФ замедлился

УрБК, Москва, 22.11.2023. По итогам III квартала 2023 года рост финансовых показателей микрофинансовых организаций замедлился относительно аналогичного периода прошлого года. Такой вывод сделал «Коммерсантъ» на основе отчетности МФО.

«Это произошло на фоне сокращения выдачи займов до зарплаты. Период рекордного роста завершается после вступления в силу более жесткого регулирования отрасли — снижения максимальных допустимых ставок, размера переплат по займам и ужесточения макропруденциальных лимитов (МПЛ)», — объясняет издание сложившуюся тенденцию.

Согласно статистике НБКИ, снижается и количество выданных «займов до зарплаты» (сроком до 30 дней и объемом до 30 тыс. руб.). В III квартале российские МФО выдали таких микрокредитов на общую сумму 8,66 млн руб., а во II квартале — 9 млн руб.
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