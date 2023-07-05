Рост финансовых показателей МФО в РФ замедлился

УрБК, Екатеринбург, 05.07.2023. В Свердловской области микрофинансовые организации (МФО) за I квартал текущего года ...27.04.2021 Средний Урал попал в топ-5 регионов РФ по количеству выданных в I квартале микрозаймов
УрБК, Екатеринбург, 27.04.2021. В Свердловской области в I квартале текущего года было выдано 207 тыс. 602 микрозайма, ...27.04.2021 На Южном Урале число выданных в I квартале займов «до зарплаты» выросло на 21,3%
УрБК, Челябинск, 27.04.2021. В Челябинской области в I квартале текущего года было выдано 169 тыс. 038 микрозаймов, что ...05.02.2020 Средний размер микрозайма в Свердловской области в IV квартале 2019 года вырос на 5,1%
УрБК, Екатеринбург, 05.02.2020. Средний размер микрозайма в Свердловской области в IV квартале 2019 года составил 8 ...13.11.2019 Число выданных микрозаймов в Свердловской области за год сократилось почти на 1%
УрБК, Екатеринбург, 13.11.2019. Количество выданных микрозаймов в Свердловской области в III квартале 2019 года ...