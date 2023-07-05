Рост финансовых показателей МФО в РФ замедлился

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В Свердловской области за I квартал выдали микрозаймы на 760 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 05.07.2023. В Свердловской области микрофинансовые организации (МФО) за I квартал текущего года ...

Средний Урал попал в топ-5 регионов РФ по количеству выданных в I квартале микрозаймов

УрБК, Екатеринбург, 27.04.2021. В Свердловской области в I квартале текущего года было выдано 207 тыс. 602 микрозайма, ...

На Южном Урале число выданных в I квартале займов «до зарплаты» выросло на 21,3%

УрБК, Челябинск, 27.04.2021. В Челябинской области в I квартале текущего года было выдано 169 тыс. 038 микрозаймов, что ...

Средний размер микрозайма в Свердловской области в IV квартале 2019 года вырос на 5,1%

УрБК, Екатеринбург, 05.02.2020. Средний размер микрозайма в Свердловской области в IV квартале 2019 года составил 8 ...

Число выданных микрозаймов в Свердловской области за год сократилось почти на 1%

УрБК, Екатеринбург, 13.11.2019. Количество выданных микрозаймов в Свердловской области в III квартале 2019 года ...