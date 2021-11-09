В сибирском филиале УБРиР назначен новый директор по управлению продажами

УрБК, Екатеринбург, 09.11.2021. Директором департамента розничного бизнеса Уральского банка реконструкции и развития ...26.06.2019 Директором дивизиона «Средний Урал» в УБРиР назначен Михаил Прилепов
УрБК, Екатеринбург, 26.06.2019. В Уральском банке реконструкции и развития (УБРиР) выбрали руководителя дивизиона ...06.04.2017 Алексей Мерзляков назначен на должность директора департамента маркетинга УБРиР
УрБК, Екатеринбург, 06.04.2017. На пост директора департамента маркетинга Уральского банка реконструкции и развития ...27.10.2015 УБРиР предоставил экспресс-гарантии во всех регионах присутствия
УрБК, Екатеринбург, 27.10.2015. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) расширил географию предоставления ...24.10.2011 ОАО «Уральский банк реконструкции и развития» начало работу в Сибири
УрБК, Екатеринбург, 24.10.2011. ОАО «Уральский банк реконструкции и развития» вышло в новый регион — Сибирь. В ...