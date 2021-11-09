В сибирском филиале УБРиР назначен новый директор по управлению продажами

УрБК, Екатеринбург, 21.11.2023. Директором по управлению продажами Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) в Сибири назначен Александр Шишкин. Об этом сообщает пресс-служба финансово-кредитной организации.



В зоне ответственности нового руководителя — организация обслуживания клиентов в Новосибирске, Омске, Томске, Кемерове, Барнауле, Тюмени и Сургуте, взаимодействие с органами региональной и муниципальной власти на этих территориях.



Директор департамента розничного бизнеса банка Сергей Жуков, поздравив коллегу с назначением, подчеркнул, что УБРиР присутствует более чем в 40 регионах страны, и Сибирь обладает мощным потенциалом в повышении эффективности филиальной сети.



«Мне нравится амбициозность задач, которые транслирует управленческая команда, недавно пришедшая в УБРиР, и я приложу все усилия, чтобы настоящий уральский банк стал по-настоящему своим и для сибиряков», — отметил Александр Шишкин.



Александр Шишкин — юрист, закончил Южно-Уральский государственный университет, работает в финансовой сфере на менеджерских позициях более 10 лет, имеет опыт трудовой деятельности в крупных федеральных банках как в розничном, так и в корпоративном сегменте.