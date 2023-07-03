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Вчера, 13:21

Рост ВВП России в 2023 году может превысить 3%

УрБК, Москва, 21.11.2023. По итогам 2023 года динамика роста валового внутреннего продукта (ВВП) России может составить 3% и более. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на пленарной сессии VIII Международного форума Финансового университета «Россия и мир: новые стены или новые правила?».

«У нас в этом году динамика экономического роста будет 3%, может быть даже и с плюсом», — цитирует министра «ТАСС».

Ранее сообщалось, что по итогам девяти месяцев текущего года ВВП РФ вырос на 2,8%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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