Рост ВВП России в 2023 году может превысить 3%

УрБК, Москва, 03.07.2023. Годовая инфляция в России замедлилась до 3,2%. С таким заявлением выступил министр финансов ...30.09.2022 Минфин: Дефицит бюджета РФ может превысить прогнозируемые 0,9% ВВП
Дефицит бюджета РФ в текущем году может превысить прогнозируемые 0,9% валового внутреннего продукта (ВВП). Об этом ...30.09.2022 Минфин: Дефицит бюджета РФ может превысить прогнозируемые 0,9% ВВП
УрБК, Москва, 30.09.2022. Дефицит бюджета РФ в текущем году может превысить прогнозируемые 0,9% валового внутреннего ...26.03.2019 Фонд национального благосостояния России может быть направлен на реализацию национальных проектов
УрБК, Москва, 26.03.2019. Объем средств фонда национального благосостояния России может в 2019 году превысить 7% ...19.09.2014 Антон Силуанов: Инфляция в РФ по итогам 2014 года составит 7,5-7,7%
УрБК, Екатеринбург, 19.09.2014. Инфляция в России по итогам 2014 года окажется в диапазоне 7,5-7,7%. Такую оценку ...