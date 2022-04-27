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Вчера, 10:24

Минпромторг РФ поддержал предложение автопроизводителей об отсрочке уплаты утильсбора

УрБК, Москва, 21.11.2023. Уплату утильсбора российскими автоконцернами в 2024 году могут вновь перенести на конец года, как и в прошлые годы. Минпромторг РФ поддержал соответствующее предложение автоконцернов, которое их представители озвучили на парламентских слушаниях в Совете Федерации 20 ноября. Если предложение будет реализовано, то оплату за IV квартал 2023 года и I-III кварталы 2024 года автоконцерны должны будут заплатить в декабре 2024 года.

«В частности, за такую меру высказался «АвтоВАЗ», который указал на остро стоящую проблему с оборотным капиталом в условиях высоких банковских ставок», — пишет «Интерфакс». Мера по переносу уплаты утильсбора даст время компании собрать средства для выплаты сбора, при этом сам концерн сумеет минимизировать свои убытки за счет компенсаций, продолжает агентство, ссылаясь на президента «АвтоВАЗа» Максима Соколова.

Средства автоконцернов уходят в том числе на предоплату закупок компонентов, необходимых для производства, уточняет «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники. По информации газеты, предложение о переносе сроков уплаты утильсбора поддержало и Минэкономразвития РФ.
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