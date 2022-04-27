Минпромторг РФ поддержал предложение автопроизводителей об отсрочке уплаты утильсбора

УрБК, Москва, 27.04.2022. Минпромторг направил автоконцернам требование сохранить минимум 90% от штата, иначе они не ...24.02.2021 В России могут вырасти тарифы на тепло и электроэнергию из-за увеличения утильсбора на специализированную технику
УрБК, Москва, 24.02.2021. В России могут утвердить повышение стоимости утилизационного сбора на специализированную ...26.11.2019 Минпромторг РФ не ожидает роста цен на российские автомобили после индексации утильсбора
Минпромторг РФ после очередной индексации утилизационного сбора с 1 января 2020 года не ожидает роста цен на автомобили ...26.11.2019 Минпромторг РФ не ожидает роста цен на российские автомобили после индексации утильсбора
УрБК, Москва, 26.11.2019. Минпромторг РФ после очередной индексации утилизационного сбора с 1 января 2020 года не ...25.11.2019 Ставки утильсбора на легковые автомобили в РФ в среднем вырастут на 110,7%
УрБК, Москва, 25.11.2019. Правительство РФ утвердило увеличение ставок утильсбора на автомобили с 1 января 2020 года. ...