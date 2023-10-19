В Екатеринбурге подростки стали на 35% больше интересоваться трудоустройством

УрБК, Челябинск, 19.10.2023. В Челябинске число вакансий в III квартале 2023 года выросло в 2,1 раза по сравнению с ...07.09.2023 В Екатеринбурге почти в два раза вырос спрос на работников ресторанной сферы
УрБК, Екатеринбург, 07.09.2023. В Екатеринбурге в начале осени в 1,9 раза выросло число вакансий для работников ...13.03.2023 В Екатеринбурге количество вакансий в сфере маркетинга выросло на 36%
УрБК, Екатеринбург, 13.03.2023. В феврале 2023 года количество вакансий в группе профессий «Маркетинг, реклама, PR» в ...13.10.2021 Число вакансий в сфере производства и сельского хозяйства в Екатеринбурге выросло на 20%
УрБК, Екатеринбург, 13.10.2021. Число вакансий в сфере производства и сельского хозяйства в Екатеринбурге в III ...27.11.2020 Число вакансий курьеров в Екатеринбурге за год выросло на 238%
УрБК, Екатеринбург, 27.11.2020. В октябре-ноябре 2020 года число вакансий курьеров в Екатеринбурге выросло на 238% по ...