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Вчера, 18:01

В Екатеринбурге подростки стали на 35% больше интересоваться трудоустройством

УрБК, Екатеринбург, 20.11.2023. В Екатеринбурге интерес подростков к трудоустройству в ноябре 2023 года вырос на 35% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом говорится в исследовании сервиса «Авито Работа».

В свою очередь, спрос работодателей на соискателей от 14 лет увеличился за год в 4,1 раза.

Средняя предлагаемая зарплата для молодежи в ноябре этого года составила 54 тыс. 891 руб. Это на 2% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

При этом наибольшей популярностью у екатеринбургских подростков пользуется работа в сфере производства и сельского хозяйства. В ноябре текущего года число размещенных вакансий в этой области выросло на 32%. Активность соискателей же увеличилась на 14%. В среднем специалисты из данной отрасли претендуют на зарплату в размере 51 тыс. 364 руб.
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