Суд обязал «Т Плюс» выплатить жителям многоквартирного дома в Первоуральске по 5 тыс. рублей за низкое качество горячей воды

УрБК, Екатеринбург, 17.10.2023. Две коммунальные компании Екатеринбурга по решению суда обязаны будут выплатить 590 ...26.01.2023 РЖД заплатит свердловчанке за падение на перроне более 220 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 26.01.2023. Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда частично ...25.11.2022 Свердловчанин получит от РЖД 2 млн рублей в качестве компенсации за несчастный случай
УрБК, Екатеринбург, 25.11.2022. Свердловский областной суд подтвердил решение нижестоящей инстанции, обязав выплатить ...13.04.2022 Cуд обязал министерство обороны расселить жителей аварийного дома в военном городке в Камышловском районе
УрБК, Екатеринбург, 13.04.2022. Свердловский областной суд подтвердил решение первой инстанции, обязав министерство ...12.07.2021 В Первоуральске суд обязал УК выплатить более 400 тыс. рублей из-за пожара в квартире
УрБК, Екатеринбург, 12.07.2021. Управляющая компания ПМУП «Единый расчетный центр» из Первоуральска по решению суда ...