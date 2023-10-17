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Суд обязал «Т Плюс» выплатить жителям многоквартирного дома в Первоуральске по 5 тыс. рублей за низкое качество горячей воды

УрБК, Екатеринбург, 16.11.2023. Свердловский областной суд оставил в силе решение нижестоящий инстанции, обязав ПАО «Т Плюс» выплатить по 5 тыс. руб. компенсации жителям многоквартирного дома в Первоуральске. Горожане обратились с иском к теплоснабжающей организации из-за низкой температуры горячей воды, сообщает пресс-служба облсуда.

Семь жильцов дома по улице Ватутина подали исковое заявление в Первоуральский городской суд, указав, что, согласно показаниям коллективных приборов учета, установленных в доме, в период с ноября 2021 по апрель 2023 года жильцам подавалась горячая вода, которая была на два градуса ниже нормы.

Суд рассмотрел иск и постановил частично удовлетворить требования, обязав ПАО «Т Плюс» выплатить истцам по 5 тыс. руб. компенсации и устранить недостатки горячего водоснабжения в их квартирах до 31 декабря 2023 года. Ответчик обратился в суд с апелляцией, указав, что на устранение недостатков потребуется длительное время, и окончательно проблема будет решена в 2025-2027 годах в ходе модернизации тепловых сетей.

Однако судебная коллегия по гражданским делам оставила решение городского суда без изменений, оно вступило в законную силу.
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