ЕВРАЗ подписал соглашение о сотрудничестве с крупными вузами восточной части России

УрБК, Екатеринбург, 29.06.2023. В фестивале Ural Music Night, который прошел на прошлой неделе в Екатеринбурге, впервые ...19.07.2022 ЕВРАЗ и УрФУ договорились о совместной подготовке инженеров
УрБК, Екатеринбург, 19.07.2022. ЕВРАЗ и Уральский федеральный университет заключили два соглашения, направленных на ...13.05.2019 ЕВРАЗ подписал соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с правительством Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 13.05.2019. ЕВРАЗ подписал трехсторонние соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с ...25.07.2017 ЕВРАЗ ЗСМК победил в конкурсе «Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной ответственности»
УрБК, Екатеринбург, 25.07.2017. ЕВРАЗ ЗСМК стал победителем в номинации «Развитие персонала» XIV отраслевого конкурса ...14.07.2016 ЕВРАЗ НТМК подписал соглашение о сотрудничестве с УрГЭУ
УрБК, Екатеринбург, 14.07.2016. Нижнетагильский металлургический комбинат (НТМК, входит в состав ЕВРАЗ) подписал ...