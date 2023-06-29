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Вчера, 12:02

ЕВРАЗ подписал соглашение о сотрудничестве с крупными вузами восточной части России

УрБК, Екатеринбург, 16.11.2023. В рамках чемпионата высокотехнологичных профессий в Екатеринбурге ЕВРАЗ подписал соглашение о создании консорциума «Технологическое и цифровое развитие металлургического производства» с Уральским федеральным университетом и Сибирским государственным индустриальным университетом. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.

«Сегодня важно внедрять на предприятиях ЕВРАЗа новые цифровые технологии для совершенствования процессов и повышения безопасности труда. Нам необходимо участие научного сообщества, студентов с неожиданными и прорывными идеями, нужны смелые и решительные инженеры. И я уверен, что вузы помогут в решении этой важной задачи», — считает вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

Согласно документу, между сторонами предусматриваются ведение совместной деятельности и оказание взаимной помощи в проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере металлургии. Кроме того, в соглашении предусмотрены возможность оптимизации программ подготовки специалистов для металлургического производства с учетом запросов предприятий по приоритетным направлениям и количеству выпускников, поддержка и развитие научной и инженерной деятельности в вузах для повышения качества подготовки молодых специалистов и увеличения престижа инженерных специальностей.
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