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15.11.2023

На должность президента УБРиР утвержден Алексей Долгов

УрБК, Екатеринбург, 15.11.2023. На заседании совета директоров, состоявшемся 15 ноября, Алексей Долгов был утвержден на должность президента Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР). Об этом сообщает пресс-служба кредитно-финансовой организации.

Алексей Долгов, который в банковской сфере работает более 20 лет и предыдущие два месяца исполнял обязанности руководителя банка, а в августе возглавил коммерческий блок УБРиР в статусе первого вице-президента, поблагодарил акционеров за доверие и сообщил, что банк уже сформировал и презентовал представителям СМИ и клиентам новую управленческую команду, костяк которой составляют выходцы из крупных федеральных компаний.

«Сейчас мы завершаем разработку новой стратегии и решаем текущие задачи бизнеса, связанные и с привлечением партнеров в розничном и корпоративном сегменте, и с активизацией работы с действующей базой. Мы уже начали реализовывать зарплатные проекты с новыми для банка клиентами из сферы образования и медицины, государственными структурами. В работе с юрлицами мы будем акцентировать внимание на совершенствовании текущих бизнес-процессов и на внедрении новых решений, соответствующих требованиям рынка», — сказал новый президент УБРиР.
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