На должность президента УБРиР утвержден Алексей Долгов

УрБК, Екатеринбург, 09.11.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) в ближайшее время выпустит ...03.11.2023 УБРиР представил новые кредитные программы для бизнес-сообществ Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 03.11.2023. Исполняющий обязанности президента Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) ...10.10.2023 В УБРиР назначен новый руководитель для формирования эффективной финансовой модели банка
УрБК, Екатеринбург, 10.10.2023. В Уральском банке реконструкции и развития (УБРиР) утверждена новая должность — ...22.08.2023 Первым вице-президентом УБРиР стал Алексей Долгов
УрБК, Екатеринбург, 22.08.2023. Первым вице-президентом Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) назначен ...13.03.2009 В ОАО «Уральский банк реконструкции и развития» прошла встреча корпоративных клиентов банка
УрБК, Екатеринбург, 13.03.2009. ОАО «Уральский банк реконструкции и развития» провело встречу корпоративных клиентов ...