На Среднем Урале спрос на рабочие специальности за год вырос на 53%

УрБК, Екатеринбург, 15.11.2023. В Свердловской области число вакансий в профессиональной сфере «Рабочий персонал» в ...12.12.2022 В Свердловской области на одну вакансию приходится 3,5 резюме
УрБК, Екатеринбург, 12.12.2022. В Свердловской области по итогам ноября на одну вакансию приходилось 3,5 резюме, в ...23.09.2022 В Свердловской области дефицит менеджеров по продажам и продавцов
УрБК, Екатеринбург, 23.09.2022. Эксперты hh.ru провели анализ порядка 34 тыс. вакансий, открытых сегодня в Свердловской ...12.07.2021 Число вакансий в сфере гостеприимства на Среднем Урале за год выросло на 214%
УрБК, Екатеринбург, 12.07.2021. За первые шесть месяцев 2021 года в Свердловской области в сфере «Туризм, гостиницы, ...03.03.2015 Конкуренция на российском рынке труда выросла на четверть
УрБК, Москва, 03.03.2015. В феврале 2015 года общий конкурс на российском рынке труда составил 4,6 резюме на одну ...