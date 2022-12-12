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Сегодня, 12:01

На Среднем Урале спрос на рабочие специальности за год вырос на 53%

В Свердловской области число вакансий в профессиональной сфере «Рабочий персонал» в октябре 2023 года на 53% превысило показатели того же периода прошлого года. Об этом говорится в исследовании hh.ru.

Согласно данным платформы онлайн-рекрутинга, эта категория специалистов является наиболее востребованной у работодателей региона. Так, на «Рабочий персонал» приходится 23% всех вакансий. При этом наблюдается явная нехватка соискателей: на одну активную вакансию приходится всего 1,5 резюме (год назад — 2,5) при норме не менее 4,0.

Отмечается, что на фоне высокого спроса hh.ru упростил поиск работы «синим воротничкам» до пары кликов. По словам руководителя внешних коммуникаций hh.ru в регионах Анны Осиповой, с помощью ответов на несколько вопросов автоматически сгенерируется полноценное резюме и будут предложены наиболее подходящие вакансии.

Напомним, что рост числа вакансий на Среднем Урале на 34% стал одной из тем обсуждения на совещании полномочного представителя президента РФ по УрФО Владимира Якушева с главными федеральными инспекторами регионов округа.
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