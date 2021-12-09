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Вчера, 14:02

ФАС проверит в регионах ценообразование на куриные яйца

УрБК, Москва, 14.11.2023. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверит ценообразование на куриные яйца в регионах. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

На основе полученных данных от территориальных компаний-производителей антимонополисты проверят обоснованность установления оптово-отпускных цен на куриные яйца, а также в 10 федеральных торговых сетях проследят еженедельную динамику средневзвешенных закупочных и розничных цен на данную продукцию.

Напомним, что в Свердловской области в октябре 2023 года по сравнению с сентябрем сильнее всего подорожали куриные яйца (на 8,84%).
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