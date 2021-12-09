ФАС проверит в регионах ценообразование на куриные яйца

УрБК, Екатеринбург, 14.11.2023. В Свердловской области в октябре 2023 года по сравнению с предыдущим месяцем сильнее ...09.12.2021 Продукты питания в России за год подорожали на 12%
Цены на продукты питания в России в ноябре 2021 года выросли на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. ...09.12.2021 Продукты питания в России за год подорожали на 12%
УрБК, Москва, 09.12.2021. Цены на продукты питания в России в ноябре 2021 года выросли на 12% по сравнению с ...07.04.2021 ФАС проверит обоснованность роста цен на куриные яйца и мясо птицы
УрБК, Москва, 07.04.2021. ФАС России проверит обоснованность роста цен на куриные яйца и мясо птицы, говорится на сайте ...28.09.2016 Россия будет экспортировать в Израиль куриные яйца
Россия будет поставлять в Израиль куриные яйца. Об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства РФ Сергей ...