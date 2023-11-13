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13.11.2023

Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 111,8 тыс. рублей за кв. метр

По состоянию на 6 ноября средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 111 тыс. 888 руб. за квадратный метр. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).

За неделю этот показатель вырос на 0,3%, за месяц — на 1,3%.
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