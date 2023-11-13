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13.11.2023

ВЦИОМ: 40% россиян не строят никаких планов на будущее

УрБК, Москва, 13.11.2023. Четверо из десяти жителей России не строят планы на будущее вовсе. Об этом свидетельствуют результаты мониторингового опроса россиян, проведенного ВЦИОМ.

«Четверо из десяти наших соотечественников не строят планов вовсе (40%, минус 8 п. п. к 2021 г.): 21% не делают этого пока, пережидая нестабильную ситуацию в стране, а 19% в принципе никогда ничего не планируют, предпочитая жить одним днем», — указано в отчете ВЦИОМ.

На несколько лет вперед готовы что-либо запланировать 20% граждан РФ (это самый низкий показатель с 2014 года). На несколько месяцев вперед это сделать готовы 36% респондентов (в прошлом году этот показатель составлял 29%).

Причинами неуверенности в завтрашнем дне опрошенные назвали состояние здоровья, материальное положение, какие-либо возможные политические события в будущем, собственные личные качества и внутреннюю политику государства.
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