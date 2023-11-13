ВЦИОМ: 40% россиян не строят никаких планов на будущее

УрБК, Москва, 29.08.2023. По данным опроса ВЦИОМ, более 40% россиян считают, что уровень инфляции в стране является ...11.09.2020 ВЦИОМ: 26% опрошенных россиян оценили свое материальное положение как плохое
60% опрошенных россиян оценили свое материальное положение как среднее. Об этом свидетельствуют результаты исследования ...11.09.2020 ВЦИОМ: 26% опрошенных россиян оценили свое материальное положение как плохое
УрБК, Москва, 11.09.2020. 60% опрошенных россиян оценили свое материальное положение как среднее. Об этом ...30.01.2012 ВЦИОМ: более половины россиян не чувствуют уверенности в завтрашнем дне
УрБК, Москва, 30.01.2012. Позитивно смотрят на свое будущее 37% россиян, в то время как в позитивном развитии страны ...19.05.2010 Половина россиян не уверены в завтрашнем дне
Половина россиян (49%) не чувствуют уверенности в завтрашнем дне. Такие данные были получены в ходе опроса ...