УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
13.11.2023

«МегаФон» протестировал российскую операционную систему KasperskyOS for Mobile

УрБК, Москва, 13.11.2023. Компания «МегаФон» предоставила «Лаборатории Касперского» результаты тестирования операционной системы KasperskyOS for Mobile. Как отметили в пресс-службе оператора, это поможет ускорить появление смартфонов с этой ОС на российском рынке.

Для тестов использовалось мобильное устройство с установленной на него системой KasperskyOS for Mobile. Телефон проверяли на соответствие стандартам сотовой связи 3GPP и на стабильность его работы в целом (звонки, интернет, sms и так далее). Всего было проведено более 250 тест-кейсов.

«Участие в тестировании KasperskyOS позволит использовать экспертизу сотрудников лаборатории Касперского в дальнейшей разработке и обеспечить наличие в сети целого парка проверенных и хорошо работающих устройств на базе KasperskyOS», — отметил руководитель Центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования Александр Джакония.

«Данное тестирование — важная веха в развитии ОС, так как она демонстрирует рынку наши возможности и тот этап зрелости операционной системы, когда мы можем начинать взаимодействие с технологическими партнерами — производителями устройств, операторами связи и разработчиками софта», — подчеркнул руководитель отдела по развитию бизнеса KasperskyOS Дмитрий Лукиян.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
20.10.2022 «МегаФон» в 1,5 раза увеличил число базовых станций

УрБК, Москва, 20.10.2022. «МегаФон» открыл в Санкт-Петербурге обновленный федеральный центр изучения абонентского ...

02.03.2018 «МегаФон» наградили за самый быстрый мобильный интернет в России

УрБК, Москва, 02.03.2018. В Барселоне на Mobile World Congress «МегаФон» получил награду «Самая быстрая сеть мобильной ...

15.12.2010 Компания «МегаФон» и «Лаборатория Касперского» представили приложение для мобильного телефона — «МегаФон-KMS»

УрБК, Москва, 15.12.2010. ОАО «МегаФон», первый общероссийский оператор мобильной связи, совместно с «Лабораторией ...

09.09.2010 Услуга «Видео-портал» от «МегаФона» теперь доступна для владельцев смартфонов на базе операционной системы Android

УрБК, Екатеринбург, 09.09.2010. Оператор мобильной связи ОАО «МегаФон» продолжает расширять возможности своей ...

04.02.2009 Windows Mobile 7 появится в 2010 году

Мобильная операционная система Windows Mobile 7 появится в 2010 г. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Cnet News. ...

Популярные новости
26.10.2023Минсельхоз подготовил проект постановления о запрете экспорта мяса птицы01.11.2023В Свердловской области по программе КРТ построят микрорайон на 160 тыс. кв. метров16.10.2023Борис Овечкин: Реестр производителей оздоровит рынок стройматериалов19.10.2023Андрей Тенишев: Персональные данные стали капиталом для цифровых платформ24.10.2023В России количество кредиток с задолженностью свыше 90 дней достигло рекордных 4,1 млн штук
Архив новостей
Ноябрь 2023 (320)
Октябрь 2023 (734)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (773)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18