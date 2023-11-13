«МегаФон» протестировал российскую операционную систему KasperskyOS for Mobile

УрБК, Москва, 13.11.2023. Компания «МегаФон» предоставила «Лаборатории Касперского» результаты тестирования операционной системы KasperskyOS for Mobile. Как отметили в пресс-службе оператора, это поможет ускорить появление смартфонов с этой ОС на российском рынке.



Для тестов использовалось мобильное устройство с установленной на него системой KasperskyOS for Mobile. Телефон проверяли на соответствие стандартам сотовой связи 3GPP и на стабильность его работы в целом (звонки, интернет, sms и так далее). Всего было проведено более 250 тест-кейсов.



«Участие в тестировании KasperskyOS позволит использовать экспертизу сотрудников лаборатории Касперского в дальнейшей разработке и обеспечить наличие в сети целого парка проверенных и хорошо работающих устройств на базе KasperskyOS», — отметил руководитель Центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования Александр Джакония.



«Данное тестирование — важная веха в развитии ОС, так как она демонстрирует рынку наши возможности и тот этап зрелости операционной системы, когда мы можем начинать взаимодействие с технологическими партнерами — производителями устройств, операторами связи и разработчиками софта», — подчеркнул руководитель отдела по развитию бизнеса KasperskyOS Дмитрий Лукиян.