«МегаФон» протестировал российскую операционную систему KasperskyOS for Mobile

УрБК, Москва, 20.10.2022. «МегаФон» открыл в Санкт-Петербурге обновленный федеральный центр изучения абонентского ...02.03.2018 «МегаФон» наградили за самый быстрый мобильный интернет в России
УрБК, Москва, 02.03.2018. В Барселоне на Mobile World Congress «МегаФон» получил награду «Самая быстрая сеть мобильной ...15.12.2010 Компания «МегаФон» и «Лаборатория Касперского» представили приложение для мобильного телефона — «МегаФон-KMS»
УрБК, Москва, 15.12.2010. ОАО «МегаФон», первый общероссийский оператор мобильной связи, совместно с «Лабораторией ...09.09.2010 Услуга «Видео-портал» от «МегаФона» теперь доступна для владельцев смартфонов на базе операционной системы Android
УрБК, Екатеринбург, 09.09.2010. Оператор мобильной связи ОАО «МегаФон» продолжает расширять возможности своей ...04.02.2009 Windows Mobile 7 появится в 2010 году
Мобильная операционная система Windows Mobile 7 появится в 2010 г. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Cnet News. ...