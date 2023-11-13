Годовая инфляция в Свердловской области в октябре ускорилась до 6,48%

УрБК, Екатеринбург, 13.11.2023. Инфляция на Среднем Урале в октябре составила 6,48% по сравнению с аналогичным периодом ...12.10.2023 Годовая инфляция в Свердловской области в сентябре ускорилась до 5,85%
Инфляция на Среднем Урале в сентябре составила 5,85% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в августе — ...13.06.2023 Годовая инфляция в Свердловской области в мае ускорилась до 2,73%
Инфляция на Среднем Урале в мае составила 2,73% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года (в апреле — 2,28%). Об ...10.11.2022 Годовая инфляция в Свердловской области в октябре замедлилась до 12,2%
Инфляция на Среднем Урале в октябре 2022 года составила 12,2% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года (в ...10.11.2022 Годовая инфляция в Свердловской области в октябре замедлилась до 12,2%
УрБК, Екатеринбург, 10.11.2022. Инфляция на Среднем Урале в октябре 2022 года составила 12,2% по сравнению с ...