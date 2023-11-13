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13.11.2023

Годовая инфляция в Свердловской области в октябре ускорилась до 6,48%

УрБК, Екатеринбург, 13.11.2023. Инфляция на Среднем Урале в октябре составила 6,48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в сентябре — 5,85%). Об этом сообщает Свердловскстат.

Продовольственные товары за год подорожали на 4,76%, непродовольственные — на 5,33%, услуги — на 10,48%. Алкоголь подешевел на 0,56%.

Потребительские цены в регионе в октябре по сравнению с сентябрем выросли на 0,76%.
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