Власти Екатеринбурга рассказали о планах социально-экономического развития города

УрБК, Екатеринбург, 17.11.2022. Начальник департамента экономики администрации Екатеринбурга Алексей Прядеин представил ...19.11.2020 В Екатеринбургской гордуме рассмотрят прогноз социально-экономического развития города на 2021-2023 годы
УрБК, Екатеринбург, 19.11.2020. В проект повестки очередного заседания Екатеринбургской городской думы внесен пункт о ...03.12.2019 Андрей Молоков: В Екатеринбурге планируется строительство пешеходного моста по улице Народной Воли
УрБК, Екатеринбург, 03.12.2019. В ходе благоустройства набережной Исети запланировано строительство пешеходного моста ...21.11.2019 Депутатам ЕГД представили прогноз социально-экономического развития Екатеринбурга до 2022 года
УрБК, Екатеринбург, 21.11.2019. Администрация Екатеринбурга представила депутатам городской думы проект среднесрочного ...21.07.2015 По итогам 2014 года объем инвестиций в основной капитал Екатеринбурга составил 100 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 21.07.2015. По итогам 2014 года объем инвестиций в основной капитал Екатеринбурга составил 100 млрд ...