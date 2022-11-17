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Вчера, 17:21

Власти Екатеринбурга рассказали о планах социально-экономического развития города

УрБК, Екатеринбург, 10.11.2023. Начальник департамента экономики администрации Екатеринбурга Алексей Прядеин на заседании Общественной палаты рассказал об итогах и планах социально-экономического развития города. По его словам, муниципалитет показывает прогресс по шести основным показателям состояния экономики, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Так, за девять месяцев текущего года в Екатеринбурге ввод жилья увеличился до 1,2 млн кв. м., по сравнению с прошлым годом снизился рост потребительских цен — со 114% до 105%. Безработица уменьшилась до 0,3%, до 3 трлн руб. вырос общий оборот компаний, до 673 млрд руб. увеличился объем отгруженной продукции промышленных предприятий, а обороты розничной торговли выросли с 283 млрд руб. до 313 млрд руб.

Также, по словам спикера, средняя зарплата в Екатеринбурге сегодня составляет 80 тыс. руб. до вычета налогов, что на 10,3 тыс. руб. больше, чем в 2022 году. А к 2026 году эта цифра составит более 104 тыс. руб.

По словам начальника департамента, Екатеринбург продолжит развиваться. Так, в 2024-2026 годах в уральской столице запланированы строительство шести детских садов на почти 1,7 тыс. мест, четырех школ на 5,1 тыс. мест, ввод в эксплуатацию Ледовой арены, строительство ФОК на улице Кировоградской, второй очереди «Дацюк-арены» и комплекса Уральской футбольной академии.

Кроме того, в городе будет заменено 790 лифтов в многоквартирных домах, благоустроено 37 дворов, а также территории Литературного квартала и набережной Исети, от улицы Куйбышева до ЦПКиО имени Маяковского. Также в городе будет отремонтировано 1,9 млн кв. м. дорог и реконструированы улицы Вильгельма де Геннина, Серафимы Дерябиной и Токарей.
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