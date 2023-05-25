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Вчера, 14:56

Курс евро с начала торгов снизился на 0,33%

УрБК, Москва, 10.11.2023. По состоянию на 12.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 92,04 руб., евро — 98,33 руб.

С начала сегодняшних торгов курс американской валюты вырос на 0,01%, европейской — снизился на 0,33%.
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