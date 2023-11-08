Роспотребнадзор объявил о росте заболеваемости COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что за последний месяц заболеваемость COVID-19 в целом по России ...08.11.2023 В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии необходимости в вакцинации от COVID-19
УрБК, Москва, 08.11.2023. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вакцинация от COVID-19 в этом сезоне не ...07.11.2023 На Среднем Урале за неделю 636 человек заразилось COVID-19
УрБК, Екатеринбург, 07.11.2023. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 30 октября ...17.10.2023 На Среднем Урале COVID-19 за неделю заразилось 320 человек
УрБК, Екатеринбург, 17.10.2023. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 9 по 15 ...03.10.2023 На Среднем Урале за неделю COVID-19 заразилось 439 человек
УрБК, Екатеринбург, 03.10.2023. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 25 сентября ...