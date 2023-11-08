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Вчера, 12:01

Роспотребнадзор объявил о росте заболеваемости COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что за последний месяц заболеваемость COVID-19 в целом по России увеличилась в два раза. Она подчеркнула, что причиной такого роста стали праздничные дни и каникулы, сообщает «Коммерсантъ».

Спикер также отметила, что у заболевших выявляют вариант вируса «пирола». Для этого вида характерны головная боль, температура и ощущение разбитости.

При этом ранее Анна Попова заявила, что вакцинация от COVID-19 в этом сезоне не потребуется. Вместо этого необходимо поставить прививку от гриппа.

Отметим, что на Среднем Урале за неделю с 30 октября по 5 ноября COVID-19 заразилось 636 человек. В целом по стране — 34 тыс. 191 человек.
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