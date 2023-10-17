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Сегодня, 12:01

С начала года в России зафиксировано снижение производства водки на 5,7%

УрБК, Москва, 09.11.2023. В России за десять месяцев производство водки упало на 5,7% год к году, коньяка — на 4,9%. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на материалы Росалкогольтабакконтроля.

Так, за период с января по октябрь 2023 года производство водки составило 63,229 млн дал, коньяка — 6,829 млн дал.

При этом общее производство алкогольных напитков (без учета слабоалкогольных) уменьшилось на 4,3% (до 151,746 млн дал), слабоалкогольных — выросло на 16,4%, до 17,803 млн дал.

Производство вин из винограда упало на 8,2% (до 24,826 млн дал), шампанских и игристых — на 8,1% (до 10,782 млн дал), ликерных вин — на 19,7% (до 684,412 тыс. дал).
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